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Мужчина случайно выпал с балкона в Ревде

9 февраля 2023, 06:16
Фото: 1MI
Свердловчанин вышел покурить на балкон, но выбрал неудачную позу и случайно выпал с 5 этажа. Инцидент произошел в Ревде 6 февраля. Мужчина выжил.

Очевидец произошедшего снял случившееся на камеру. Видно, что мужчина сначала свесился с балконного ограждения. Некая женщина попыталась его удержать, однако не справилась. Пострадавший упал вблизи подъезда. Житель Ревды травмировался, однако падение пережил.

Оказалось, что пострадавший — мужчина 1987 года рождения, и на момент случившегося он был пьян. Это пояснили в пресс-службе УМВД Свердловской области, сообщает Е1. Падение случилось из-за того, что свердловчанин решил выкурить сигарету, сидя на перилах. Женщиной, которая попыталась помочь, была его супруга. Сейчас пострадавший под контролем медработников с переломом позвонков.

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