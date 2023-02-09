Мужчина случайно выпал с балкона в Ревде

Оказалось, что пострадавший — мужчина 1987 года рождения, и на момент случившегося он был пьян. Это пояснили в пресс-службе УМВД Свердловской области, сообщает Е1. Падение случилось из-за того, что свердловчанин решил выкурить сигарету, сидя на перилах. Женщиной, которая попыталась помочь, была его супруга. Сейчас пострадавший под контролем медработников с переломом позвонков.