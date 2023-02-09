Неизвестные сожгли гараж и машину в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Updated Сегодня, 14:49
Предварительно спасатели установили, что причиной возгорания стал поджог. Об этом сообщает ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО.
ЧП случилось в среду, 8 февраля, в 14.30 в гараже площадью три квадратных метра на улице Балакинская.
На место для тушения приезжали семь спасателей и две единицы спецтехники. Они потушили пламя.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге перед судом предстала 48-летняя гражданка США Елена Тейлор. Она обвинялась в ряде поджогов из мести. Совершая поджоги, женщина использовала парик и усы.