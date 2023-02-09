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Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Неизвестные сожгли гараж и машину в Нижнем Тагиле

9 февраля 2023, 14:44
Фото: ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО
В гаражном боксе в Нижнем Тагиле произошел пожар. Сгорела машина марки «ВАЗ 2111».

Предварительно спасатели установили, что причиной возгорания стал поджог. Об этом сообщает ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО.

Фото: ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО

ЧП случилось в среду, 8 февраля, в 14.30 в гараже площадью три квадратных метра на улице Балакинская. 

На место для тушения приезжали семь спасателей и две единицы спецтехники. Они потушили пламя.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге перед судом предстала 48-летняя гражданка США Елена Тейлор. Она обвинялась в ряде поджогов из мести. Совершая поджоги, женщина использовала парик и усы.

Суд над поджигательницей из США с накладными усами начался в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Гараж#Пожар#Машина#ВАЗ#Поджог#Происшествия
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