Объем производства электроники в Свердловской области упал в 2022 году на 20%

В Свердловской области производство компьютеров, электронных и оптических изделий в прошлом году заметно просело. По данным Свердловскстата, за январь–ноябрь 2022 года объем выпускаемой продукции снизился на 20% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. При том, что гражданских изделий радиоэлектроники — телефонов, ноутбуков и других гаджетов — в регионе не создают. Все производства нацелены на промышленные или оборонные нужды страны.