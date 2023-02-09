Объем производства электроники в Свердловской области упал в 2022 году на 20%

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Российский рынок радиоэлектроники оценивают в 4 трлн рублей. Однако на долю отечественных производителей приходится только 19%. Всего в стране около трех тысяч предприятий электронной промышленности, на которых трудятся примерно 360 тысяч человек.
В Свердловской области производство компьютеров, электронных и оптических изделий в прошлом году заметно просело. По данным Свердловскстата, за январь–ноябрь 2022 года объем выпускаемой продукции снизился на 20% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. При том, что гражданских изделий радиоэлектроники — телефонов, ноутбуков и других гаджетов — в регионе не создают. Все производства нацелены на промышленные или оборонные нужды страны.
Например, «Егоршинский радиозавод» в Артемовском производит радиостанции «Ангара», которые используются для работы авиаотрядов и силовых ведомств в местности, где нет сотовой связи. Также ЕРЗ создает мобильное антенно-мачтовое устройство, предназначенное для оперативного развертывания систем связи и радиолокации. В нулевые предприятие было на грани закрытия, а сейчас существует в основном за счет гособоронзаказа.
Если крупные заводы электроники выживают за счет заказов от государства, то среднему и малому бизнесу приходится труднее. По ним санкции ударили более сильно. Отечественные производители не заменяют оперативно зарубежных игроков. Некоторые компании нашли выход в поиске импортных комплектующих в Китае.
Некоторые компоненты заменить на другие не удастся. Например, по так называемым изделиям премиум-класса — графическим терминалам. Детали для них мы покупали в Германии. Сейчас приходится искать такие же в Китае. Последние 20 лет предприятия этой страны занимались тем, что перетягивали к себе иностранных коллег, и пытались освоить их компетенции. Поэтому китайская элементная база отстает от «передней волны технологий» на 5-10 лет. А какие-то компоненты они пока просто не производят, — рассказал директор по производству «Научно-производственной фирмы „АТИ“» Антон Уксусов.
Компания занимается производством электроники для сельскохозяйственной и специальной техники. Под новые компоненты ей пришлось адаптировать приборы: перенастраивать печатные платы и программное обеспечение. Несмотря на сложности поставок электронных комплектующих, в 2022 году «НПФ АТИ» удалось увеличить оборот в два раза — с 50 до 100 млн рублей. Сделано это было за счет внедрения нескольких новых изделий.
Мы стали делать более наукоемкий продукт. Например, если раньше приборные панели выходили с черно-белыми экранами, теперь они цветные. Продукты стали более сложными, поэтому их цена увеличилась, — отметил Антон Уксусов.
Гибкость средних и малых компаний в кризисных условиях подчеркивает президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. По его мнению, в сложных ситуациях они умеют быстро перестраиваться.
Сейчас более активное вовлечение компаний малого и среднего бизнеса. МСП он более гибкий, быстро перестраивается. Может быть это и не очень легко ему дается, но он быстро меняется, и подстраивается под условия, которые создаются. Иногда даже меняет направления своей деятельности, — считает Сергей Катырин.
Осенью прошлого года Минпромторг России обновил стратегию развития электронной промышленности, рассчитанную до 2030 года. В рамках поддержки технопарков в регионах компаниям будут возмещать траты на проектирование научно-исследовательских объектов, их строительство и модернизацию.