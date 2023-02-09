Определились финалисты клубного чемпионата мира по футболу

Напомним, «Реал» четыре раза побеждал на клубном чемпионате мира. Команда Карло Анчелотти участвует в этом турнире на правах победителя Лиги чемпионов. Что касается «Аль-Хиляля», то клуб из Саудовской Аравии еще не разу не побеждал на клубном ЧМ.