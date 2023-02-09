Определились финалисты клубного чемпионата мира по футболу

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Об этом информирует «Советский спорт».
Таким образом, испанский клуб стал вторым финалистом турнира и поспорит за трофей с саудовским «Аль-Хилялем», который ранее победил бразильский «Фламенго» (3:2).
Встреча пройдет 11 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.
Напомним, «Реал» четыре раза побеждал на клубном чемпионате мира. Команда Карло Анчелотти участвует в этом турнире на правах победителя Лиги чемпионов. Что касается «Аль-Хиляля», то клуб из Саудовской Аравии еще не разу не побеждал на клубном ЧМ.