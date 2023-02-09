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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Определились финалисты клубного чемпионата мира по футболу

Сегодня, 14:29
Мадридский «Реал» разгромил египетский «Аль-Ахли» (4:1) в полуфинале клубного чемпионата мира, проходящего в Марокко.

Об этом информирует «Советский спорт».

 

Таким образом, испанский клуб стал вторым финалистом турнира и поспорит за трофей с саудовским «Аль-Хилялем», который ранее победил бразильский «Фламенго» (3:2).

Встреча пройдет 11 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

 

Напомним, «Реал» четыре раза побеждал на клубном чемпионате мира. Команда Карло Анчелотти участвует в этом турнире на правах победителя Лиги чемпионов. Что касается «Аль-Хиляля», то клуб из Саудовской Аравии еще не разу не побеждал на клубном ЧМ.

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