Под Тюменью нашли выжившую в смертельной аварии с Porsche собаку

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Одним из первых Санни обнаружил тюменец, который чистит дорогу на грейдере. Рабочий предпринял попытку взять питомца, однако ничего не получилось. После этого водитель машины для рытья каналов узнал о группе, в которой ведутся поиски собаки, и рассказал в ней о том, где в последний раз видел питомца.
Когда Санни нашли, ее отвезли в ветклинику. Врачи диагностировали переохлаждение и воспаление из-за того, что животное на протяжении 3 дней бегало по лесу. Когда обследование завершится, пса доставят домой, сообщает «КП-Екатеринбург».
Ранее под Тюменью случилась авария с люксовым автомобилем, в которой погибла 24-летняя девушка Мария Кукарская из Свердловской области.