Под Тюменью нашли выжившую в смертельной аварии с Porsche собаку

Одним из первых Санни обнаружил тюменец, который чистит дорогу на грейдере. Рабочий предпринял попытку взять питомца, однако ничего не получилось. После этого водитель машины для рытья каналов узнал о группе, в которой ведутся поиски собаки, и рассказал в ней о том, где в последний раз видел питомца.