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Под Тюменью нашли выжившую в смертельной аварии с Porsche собаку

9 февраля 2023, 03:53
Фото: сообщество ВК Тюмень | Pet911
Санни — пес породы басенджи, который выжил в смертельном ДТП с Porsche Panamera под Тюменью. После аварии собака убежала с места случившегося, и местные волонтеры начали поиск животного.

Одним из первых Санни обнаружил тюменец, который чистит дорогу на грейдере. Рабочий предпринял попытку взять питомца, однако ничего не получилось. После этого водитель машины для рытья каналов узнал о группе, в которой ведутся поиски собаки, и рассказал в ней о том, где в последний раз видел питомца.

Когда Санни нашли, ее отвезли в ветклинику. Врачи диагностировали переохлаждение и воспаление из-за того, что животное на протяжении 3 дней бегало по лесу. Когда обследование завершится, пса доставят домой, сообщает «КП-Екатеринбург».

Ранее под Тюменью случилась авария с люксовым автомобилем, в которой погибла 24-летняя девушка Мария Кукарская из Свердловской области.

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#Тюмень#Животные#Общество#Волонтеры#Поиск#Анна Варнакина
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