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Подростки жгли пакеты на Вечном огне в Краснотурьинске

9 февраля 2023, 05:51
Фото: 1MI
Женщина заметила подростков, которые жгли пакеты на Вечном огне в Краснотурьинске. Трое школьников стояли вблизи мемориала и бросали в него полиэтиленовые изделия на улице Бульвар Мира.

Свердловчанка постаралась образумить детей, сделала им замечание и попросила убрать за собой мусор, однако те не увидели ничего плохого в своих действиях. Подростки не испытывали стыда. Одна из стоявших вблизи Вечного Огня девочек отказалась прибираться. Местная жительница сделала снимок инцидента, после чего юноши и девушки ушли. Информация появилась в сообществе «Инцидент Краснотурьинск».

Замглавы города Александр Катаев сделал комментарий по поводу случившегося в его собственном telegram-канале. Случай, с его слов, наглядный, потому что дети стали невоспитанными, а окружающие — безучастными. Вице-мэр считает, что все должны поступать так, как неравнодушная женщина.

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#Анна Варнакина#Краснотурьинск#Происшествия#Дети#Вечный огонь#Жалоба
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