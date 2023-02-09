Подростки жгли пакеты на Вечном огне в Краснотурьинске

Свердловчанка постаралась образумить детей, сделала им замечание и попросила убрать за собой мусор, однако те не увидели ничего плохого в своих действиях. Подростки не испытывали стыда. Одна из стоявших вблизи Вечного Огня девочек отказалась прибираться. Местная жительница сделала снимок инцидента, после чего юноши и девушки ушли. Информация появилась в сообществе «Инцидент Краснотурьинск».