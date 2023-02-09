Подростки жгли пакеты на Вечном огне в Краснотурьинске

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Свердловчанка постаралась образумить детей, сделала им замечание и попросила убрать за собой мусор, однако те не увидели ничего плохого в своих действиях. Подростки не испытывали стыда. Одна из стоявших вблизи Вечного Огня девочек отказалась прибираться. Местная жительница сделала снимок инцидента, после чего юноши и девушки ушли. Информация появилась в сообществе «Инцидент Краснотурьинск».
Замглавы города Александр Катаев сделал комментарий по поводу случившегося в его собственном telegram-канале. Случай, с его слов, наглядный, потому что дети стали невоспитанными, а окружающие — безучастными. Вице-мэр считает, что все должны поступать так, как неравнодушная женщина.