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Полицейские задержали дебошира в баре Jawsspot Екатеринбурга

9 февраля 2023, 05:16
Фото: 1MI
Правоохранители доставили в полицейское отделение мужчину, который устроил пьяный дебош в баре Jawsspot в Екатеринбурге на улице Тургенева, 3. Нарушитель спокойствия провоцировал посетителей на конфликт.

Екатеринбуржец пришел в питейное заведение уже подшофе и стал устраивать провокации. Он подсаживался к незнакомым людям, приводил в негодность напитки, разбрасывался вещами. Сотрудники бара просили мужчину самостоятельно покинуть заведение, однако он возвращался обратно и проявлял еще большую агрессию. В итоге посетителя заперли в предбаннике, но тот разбил стекло. Присутствующим пришлось встать на оборону с использованием стульев. Об этом изданию Ура.ру сообщил очевидец событий.

Свидетели произошедшего вызвали скорую и полицейских. Мужчину доставили в отделение полиции № 1 в Екатеринбурге. После проверки будут приняты соответствующие меры.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Криминал#Дебошир#Полиция#Задержание
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