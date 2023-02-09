Полицейские задержали дебошира в баре Jawsspot Екатеринбурга

Екатеринбуржец пришел в питейное заведение уже подшофе и стал устраивать провокации. Он подсаживался к незнакомым людям, приводил в негодность напитки, разбрасывался вещами. Сотрудники бара просили мужчину самостоятельно покинуть заведение, однако он возвращался обратно и проявлял еще большую агрессию. В итоге посетителя заперли в предбаннике, но тот разбил стекло. Присутствующим пришлось встать на оборону с использованием стульев. Об этом изданию Ура.ру сообщил очевидец событий.