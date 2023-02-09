TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Пригожин: «ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключенных на СВО»

9 февраля 2023, 13:43
Фото: 1MI
Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» больше не ведет набор заключенных для участия в спецоперации.

Набор мужчин прекращен полностью. А перед теми, кто уже заключил контракт, все обязательства выполняются, сообщила пресс-служба компании «Конкорд» в Telegram-канале.

О том, что заключенным предлагают отправиться на СВО, стало известно весной прошлого года. Позже в соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, Евгений Пригожин, предлагал заключенным подписать контракт с ЧВК «Вагнер» на полгода. По истечении этого срока он обещал им выход на свободу.

В октябре 2022 года в Пермском крае родственники осужденных подали коллективное обращение о том, что в ряде колоний происходит вербовка заключенных. Уполномоченный по правам человека в Прикамье Павел Миков тогда сказал, что в этом нет ничего незаконного.

На Ямале власти отказались от похорон бойца ЧВК «Вагнер»
Узнать подробнее
#Елена Озерова#ЧВК "Вагнер"#Заключенные#СВО#Спецоперация#Общество
Подпишитесь
Брутальный, усталый: среднестатистический мужчина из Нижнего Тагила глазами нейросети
Вчера, 07:02
Двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами из детсада в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:34
Тагильский ЕВРАЗ НТМК наказан за превышение ПДК бензапирена в 13,8 раза
Вчера, 09:30
В Нижнем Тагиле родные и близкие простились с погибшим на СВО Дмитрием Журавлевым
Вчера, 12:15
Выступают против выбросов: нейросеть сгенерировала студентов Нижнего Тагила
Вчера, 10:02
Хроники туманного города. Как жители Тагила пережили шесть дней смога с выбросами
7 февраля 12:04