Пригожин: «ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключенных на СВО»

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Набор мужчин прекращен полностью. А перед теми, кто уже заключил контракт, все обязательства выполняются, сообщила пресс-служба компании «Конкорд» в Telegram-канале.
О том, что заключенным предлагают отправиться на СВО, стало известно весной прошлого года. Позже в соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, Евгений Пригожин, предлагал заключенным подписать контракт с ЧВК «Вагнер» на полгода. По истечении этого срока он обещал им выход на свободу.
В октябре 2022 года в Пермском крае родственники осужденных подали коллективное обращение о том, что в ряде колоний происходит вербовка заключенных. Уполномоченный по правам человека в Прикамье Павел Миков тогда сказал, что в этом нет ничего незаконного.