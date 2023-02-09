Пригожин: «ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключенных на СВО»

В октябре 2022 года в Пермском крае родственники осужденных подали коллективное обращение о том, что в ряде колоний происходит вербовка заключенных. Уполномоченный по правам человека в Прикамье Павел Миков тогда сказал, что в этом нет ничего незаконного.