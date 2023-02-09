Прокуратура в Нижнем Тагиле проверит садик после получения ожогов девочкой

Напомним, что о произошедшем рассказал отец ребенка. В тот день ему позвонила супруга, которая работает в том же детсаду. Она рассказала, что их ребенок обжегся. Также, по его словам, что именно произошло в стенах учреждения, им не рассказали. При этом первую помощь сотрудники ДОУ девочке не оказали.