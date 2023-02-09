Прокуратура в Нижнем Тагиле проверит садик после получения ожогов девочкой

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Проверка была инициирована после публикации TagilCity.ru. Предварительно установлено, что 25 января в 09:35 в детсаду №77 Нижнего Тагила девочка получила ожоги.
По результатам проверки будет принято решение.
Напомним, что о произошедшем рассказал отец ребенка. В тот день ему позвонила супруга, которая работает в том же детсаду. Она рассказала, что их ребенок обжегся. Также, по его словам, что именно произошло в стенах учреждения, им не рассказали. При этом первую помощь сотрудники ДОУ девочке не оказали.
Медики диагностировали у ребенка ожоги 2 и 3А степени тяжести. Судя по кадрам, ожоги у девочки имеются на ягодицах и стопе.