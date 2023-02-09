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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Прокуратура в Нижнем Тагиле проверит садик после получения ожогов девочкой

9 февраля 2023, 08:23
Фото: TagilCity.ru
Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила организовала проверку в связи с получением ожогов воспитанницей детского сада. Девочке два года.

Проверка была инициирована после публикации TagilCity.ru. Предварительно установлено, что 25 января в 09:35 в детсаду №77 Нижнего Тагила девочка получила ожоги.

По результатам проверки будет принято решение.

Напомним, что о произошедшем рассказал отец ребенка. В тот день ему позвонила супруга, которая работает в том же детсаду. Она рассказала, что их ребенок обжегся. Также, по его словам, что именно произошло в стенах учреждения, им не рассказали. При этом первую помощь сотрудники ДОУ девочке не оказали.

Медики диагностировали у ребенка ожоги 2 и 3А степени тяжести. Судя по кадрам, ожоги у девочки имеются на ягодицах и стопе.

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#Нижний Тагил#Прокуратура#Ребенок#Детсад#Проверка#Происшествия#Елена Озерова
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