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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Пьяный пассажир напал на водителя такси в Нижнем Тагиле

9 февраля 2023, 14:52
Фото: Скриншот видео "Черный список Тагила"
Дебошир отпинал машину водителя такси в Нижнем Тагиле
Женщина, работающая в такси, взяла заказ от улицы Пархоменко, 118 до Юности, 1 в Нижнем Тагиле и столкнулась с пьяной парой. Мужчина вел себя агрессивно и провоцировал конфликт. Предварительно прерванная поездка завершилась угрозами, скрученными номерами и порчей машины около кафе «Сипан».

Все началось с того, что водитель такси, видя состояние клиентов, запросила предварительную оплату. Она получила ответ о том, что поездка будет оплачена в конце пути. Чтобы наверняка получить деньги, женщина остановила автомобиль и дождалась передачи денежных средств. В итоге путь продолжился, но не в спокойной обстановке.

Мужчина-пассажир оскорблял водителя и кричал, на что тагильчанка обещала обратиться к своему мужу. Для того, чтобы конфликтная ситуация не переросла в нечто большее, женщина остановила машину вблизи кафе «Сипан» в Нижнем Тагиле.

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Пассажиры покинули транспортное средство, громко хлопнув дверью. Деньги они не забрали. Водитель такси поспешила отъехать, однако не заметила, что пьяный мужчина уже скручивает номера с ее авто. После того, как автомобиль отъехал на пару метров, в него прилетела бутылка. Водитель остановилась и хотела выйти, однако дебошир зажал дверь, не давал ее закрыть, дергал за куртку и замахивался.

Не знаю, каким чудом он все-таки не ударил меня, и я, еле как, закрыла дверь. Заблокировала все кнопки и в истерике уже начала набирать в полицию. В эти считанные секунды мужик начала колотить мне всю машину сзади, взял мой номер и побежал его прятать, — пишет пострадавшая Кристина М. в сообществе «Черный список Тагила».
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Женщина отъехала с места стоянки, убедилась, что пьяный пассажир уехал, и вернулась обратно, чтобы осмотреть свой автомобиль на предмет повреждений. Сотрудники кафе «Сипан» помогли жительнице Нижнего Тагила найти ее номера и отдали записи с видеокамер.

Со слов местной жительницы, устроивший дебош мужчина и сам работает в такси. По ее мнению, подобное поведение должно караться увольнением. Кристина М. сообщила, что написала заявление в полицию и виновника инцидента уже нашли.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия#Такси#Дебошир#Дебош#Заявление#Пьяный
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