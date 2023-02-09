Пьяный пассажир напал на водителя такси в Нижнем Тагиле

Пассажиры покинули транспортное средство, громко хлопнув дверью. Деньги они не забрали. Водитель такси поспешила отъехать, однако не заметила, что пьяный мужчина уже скручивает номера с ее авто. После того, как автомобиль отъехал на пару метров, в него прилетела бутылка. Водитель остановилась и хотела выйти, однако дебошир зажал дверь, не давал ее закрыть, дергал за куртку и замахивался.