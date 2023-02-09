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Published Сегодня, 04:18

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Россельхознадзор в Свердловской области обнаружил плесень в полуфабрикатных котлетах

9 февраля 2023, 04:18
Фото: 1MI
Вредную для здоровья потребителей находку сделала испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора. В котлетах-полуфабрикатах обнаружилась плесень. Продукт едва не пополнил список товарных позиций местных магазинов.

Оказалось, что в изделиях из мясного фарша было в 10 раз больше плесневых грибов, чем возможно. В случае постоянного потребления этих вредных микроорганизмов у человека возможны заболевания внутренних органов.

В ведомстве отметили, что развития плесени необходимо достаточно длительное время, которое она получает из-за слишком долгого хранения продукта. Также на позитивную динамику роста грибка влияет его консистенция и влажность. В ближайшее время котлеты будут изымать для того, чтобы они не попали на прилавки торговых сетей по всей стране, сообщили в Россельхознадзоре Свердловской области.

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#Россельхознадзор#Плесень#Нарушения#Лаборатория#Происшествия#Свердловская область#Анна Варнакина
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