Россельхознадзор в Свердловской области обнаружил плесень в полуфабрикатных котлетах

В ведомстве отметили, что развития плесени необходимо достаточно длительное время, которое она получает из-за слишком долгого хранения продукта. Также на позитивную динамику роста грибка влияет его консистенция и влажность. В ближайшее время котлеты будут изымать для того, чтобы они не попали на прилавки торговых сетей по всей стране, сообщили в Россельхознадзоре Свердловской области.