Россельхознадзор в Свердловской области обнаружил плесень в полуфабрикатных котлетах

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Оказалось, что в изделиях из мясного фарша было в 10 раз больше плесневых грибов, чем возможно. В случае постоянного потребления этих вредных микроорганизмов у человека возможны заболевания внутренних органов.
В ведомстве отметили, что развития плесени необходимо достаточно длительное время, которое она получает из-за слишком долгого хранения продукта. Также на позитивную динамику роста грибка влияет его консистенция и влажность. В ближайшее время котлеты будут изымать для того, чтобы они не попали на прилавки торговых сетей по всей стране, сообщили в Россельхознадзоре Свердловской области.