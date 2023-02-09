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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Силовики устроили облаву на мигрантов в ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге

9 февраля 2023, 09:22
Фото: 1MI
Рейд по мигрантам состоялся в ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге 8 февраля. Его провели полицейские.

Помимо торгового центра, проверялись общежития и точки питания. В поле зрения правоохранителей попали 132 приезжих человека, сообщает УМВД по Екатеринбургу.

14 из них были пойманы за нарушением режима пребывания в России. Некоторые из них на момент проверки были пьяны. А на машинах других иностранных граждан полицейские выявили тонировку.

В результате 31 мигранта привлекли к административной ответственности.

Отток мигрантов из Свердловской области увеличился в 3,4 раза
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Рейды#Полиция#Мингранты#Проверка#Происшествия#Новости УрФО
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