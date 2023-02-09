Силовики устроили облаву на мигрантов в ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Помимо торгового центра, проверялись общежития и точки питания. В поле зрения правоохранителей попали 132 приезжих человека, сообщает УМВД по Екатеринбургу.
14 из них были пойманы за нарушением режима пребывания в России. Некоторые из них на момент проверки были пьяны. А на машинах других иностранных граждан полицейские выявили тонировку.
В результате 31 мигранта привлекли к административной ответственности.