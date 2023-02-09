Сотрудники детского сада в Нижнем Тагиле наказаны за травмирование двухлетней девочки

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
Родители получат официальные извинения за произошедшее.
Сотрудники, не досмотревшие за ребёнком и не обеспечившие безопасные условия его содержания, привлечены к дисциплинарному взысканию, — сообщили в УпрО.
По факту несчастного случая проведено расследование. 9 февраля на встрече с директором МАДОУ «Детство» Надеждой Шадриной родителям пострадавшего ребенка расскажут, почему произошло травмирование девочки в Нижнем Тагиле. Кроме того, познакомят с материалами расследования несчастного случая и теми мерами, которые приняли для предупреждения подобных ситуаций в дальнейшем.
Об инциденте оперативно сообщили родителям. Мама девочки работает в том же дошкольном учреждении. Пострадавшую сразу же доставили в медицинскую организацию. Там диагностировали ожоги первой-второй степени тяжести, — сообщили редакции TagilCity.ru в управлении образования.
Напомним, девочка пострадала 25 января. О произошедшем отец пострадавшей рассказал СМИ спустя 16 дней, не дождавшись официального ответа от дошкольного учреждения. Семья малышки обратилась в полицию и прокуратуру.