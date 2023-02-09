Сотрудники детского сада в Нижнем Тагиле наказаны за травмирование двухлетней девочки

По факту несчастного случая проведено расследование. 9 февраля на встрече с директором МАДОУ «Детство» Надеждой Шадриной родителям пострадавшего ребенка расскажут, почему произошло травмирование девочки в Нижнем Тагиле. Кроме того, познакомят с материалами расследования несчастного случая и теми мерами, которые приняли для предупреждения подобных ситуаций в дальнейшем.