Студентов медколледжа эвакуировали в Нижнем Тагиле

На месте работают соответствующие службы. Причина эвакуации неизвестна. По словам очевидцев событий, пострадавших нет. Они полагают, что причиной ЧП могло послужить лже-сообщение о минировании.



Студенты отмечают, что за этот год это уже пятая эвакуация. Все студенты, учителя и сотрудники колледжа стоят на улице. Тех, у кого сегодня больше нет занятий, отпустили домой. Остальные остаются ждать.