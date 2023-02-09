Студентов медколледжа эвакуировали в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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На место прибыли все экстренные службы города – сотрудники МЧС, скорой и так далее. Эвакуировав всех людей из здания, территорию оцепили, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
На месте работают соответствующие службы. Причина эвакуации неизвестна. По словам очевидцев событий, пострадавших нет. Они полагают, что причиной ЧП могло послужить лже-сообщение о минировании.
Студенты отмечают, что за этот год это уже пятая эвакуация. Все студенты, учителя и сотрудники колледжа стоят на улице. Тех, у кого сегодня больше нет занятий, отпустили домой. Остальные остаются ждать.
Все голодные, не успели сходить пообедать. Помнится, вот в прошлый раз, один из учащихся дал ложную информацию, сейчас идет суд, в этот раз никто не знает, что произошло, надеемся, что шутники, - рассказали студенты.