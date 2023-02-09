TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Студентов медколледжа эвакуировали в Нижнем Тагиле

9 февраля 2023, 09:50
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
В Нижнем Тагиле 9 февраля прошла эвакуация студентов медицинского колледжа на проспекте Ленина, 27.

На место прибыли все экстренные службы города – сотрудники МЧС, скорой и так далее. Эвакуировав всех людей из здания, территорию оцепили, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: "Инцидент Нижний Тагил"

На месте работают соответствующие службы. Причина эвакуации неизвестна. По словам очевидцев событий, пострадавших нет. Они полагают, что причиной ЧП могло послужить лже-сообщение о минировании.

Студенты отмечают, что за этот год это уже пятая эвакуация.  Все студенты, учителя и сотрудники колледжа стоят на улице. Тех, у кого сегодня больше нет занятий, отпустили домой. Остальные остаются ждать.

Все голодные, не успели сходить пообедать. Помнится, вот в прошлый раз, один из учащихся дал ложную информацию, сейчас идет суд, в этот раз никто не знает, что произошло, надеемся, что шутники, - рассказали студенты.
В Екатеринбурге бойцы в масках нагрянули в общежитие после драки студентов УрФУ
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Эвакуация#Студенты#Техникум#Колледж#Медики#Происшествия#Новости УрФО
Подпишитесь
Брутальный, усталый: среднестатистический мужчина из Нижнего Тагила глазами нейросети
Вчера, 07:02
Двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами из детсада в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:34
Тагильский ЕВРАЗ НТМК наказан за превышение ПДК бензапирена в 13,8 раза
Вчера, 09:30
В Нижнем Тагиле родные и близкие простились с погибшим на СВО Дмитрием Журавлевым
Вчера, 12:15
Выступают против выбросов: нейросеть сгенерировала студентов Нижнего Тагила
Вчера, 10:02
Хроники туманного города. Как жители Тагила пережили шесть дней смога с выбросами
7 февраля 12:04