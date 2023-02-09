TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

В Екатеринбурге бойцы в масках нагрянули в общежитие после драки студентов УрФУ

9 февраля 2023, 09:36
Фото: 1MI
Правоохранители пришли в общежитие студентов Уральского государственного медицинского университета в Екатеринбурге 8 февраля. Причиной их визита стала недавняя драка студентов.

На месте стражи порядка проверяли законность нахождения студентов в стенах общежития, а также проверяли безопасность на местах, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу подтвердили информацию о прошедшем рейде. Одна из его целей – предотвращение подобных инцидентов в дальнейшем.

Напомним, что в этом году в УрФУ прошло две драки. В ночь с 20 на 21 января подралась толпа студентов. Предварительно известно, что ссора произошла из-за громкой музыки.

Вторая драка случилась 7 февраля. Парни били друг друга кухонной утварью.

В общежитии УрФУ в Екатеринбурге второй раз за месяц подрались студенты
Узнать подробнее
Читайте также:
Водители подрались на пешеходном переходе в ПервоуральскеДва водителя подрались посреди дороги в ЕкатеринбургеНалоговые инспекторы Тюмени подрались из-за разговоров по телефону и утреннего гимна
#Елена Озерова#Екатеринбург#Полиция#Драка#Студенты#Общежитие#Происшествия#Новости УрФО
Подпишитесь
Брутальный, усталый: среднестатистический мужчина из Нижнего Тагила глазами нейросети
Вчера, 07:02
Двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами из детсада в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:34
Тагильский ЕВРАЗ НТМК наказан за превышение ПДК бензапирена в 13,8 раза
Вчера, 09:30
В Нижнем Тагиле родные и близкие простились с погибшим на СВО Дмитрием Журавлевым
Вчера, 12:15
Выступают против выбросов: нейросеть сгенерировала студентов Нижнего Тагила
Вчера, 10:02
Хроники туманного города. Как жители Тагила пережили шесть дней смога с выбросами
7 февраля 12:04