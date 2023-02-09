В Екатеринбурге бойцы в масках нагрянули в общежитие после драки студентов УрФУ

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
На месте стражи порядка проверяли законность нахождения студентов в стенах общежития, а также проверяли безопасность на местах, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу подтвердили информацию о прошедшем рейде. Одна из его целей – предотвращение подобных инцидентов в дальнейшем.
Напомним, что в этом году в УрФУ прошло две драки. В ночь с 20 на 21 января подралась толпа студентов. Предварительно известно, что ссора произошла из-за громкой музыки.
Вторая драка случилась 7 февраля. Парни били друг друга кухонной утварью.