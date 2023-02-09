В Екатеринбурге мужчина сломал три ребра кассиру в «Пятерочке»

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В отношении 40-летнего Антона уже заведено уголовное дело, сообщает «КП-Екатеринбург». Известно, что все случилось 4 февраля в магазине на улице Советской, 12.
Мужчина пришел в магазин за покупками, но ступил в конфликт с продавцом Людмилой. Ссора переросла в драку. Пострадавшую отвезли в больницу № 36 с переломами трех ребер.
Через час злоумышленника розыскали – он оказался жителем соседствующего с магазином дома. Он во всем сознался. Дело возбуждено по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд отказал следствию в аресте мужчины.