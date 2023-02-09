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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

В Екатеринбурге мужчина сломал три ребра кассиру в «Пятерочке»

9 февраля 2023, 11:49
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчина жестоко избил сидящую на кассе продавщицу «Пятерочки». У женщины сломано три ребра.

В отношении 40-летнего Антона уже заведено уголовное дело, сообщает «КП-Екатеринбург». Известно, что все случилось 4 февраля в магазине на улице Советской, 12.

Мужчина пришел в магазин за покупками, но ступил в конфликт с продавцом Людмилой. Ссора переросла в драку. Пострадавшую отвезли в больницу № 36 с переломами трех ребер.

Через час злоумышленника розыскали – он оказался жителем соседствующего с магазином дома. Он во всем сознался. Дело возбуждено по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд отказал следствию в аресте мужчины.

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