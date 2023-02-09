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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

В Екатеринбурге после экзамена ученица лицея потеряла сознание

9 февраля 2023, 10:39
Фото: 1MI
В лицее №173 после экзамена по русскому языку девушка потеряла сознание. Ученица родом из Таджикистана. По словам родителей, ученица 9 класса сильно нервничала перед предстоящим экзаменом.

Девушке Михроне 15 лет. По словам родителей, русский язык давался ей с трудом, это и стало поводом для переживания, пишет Е1.

Она очень готовилась, читала, волновалась. А вчера вечером ей пришла смс, что она не сдала. И она так ревела, а сегодня в школе потеряла сознание, — рассказал папа девятиклассницы.

По его словам, придя в школу, он застал дочь лежащей на грязном полу. Далее отец стал искать врача, которого в школе не оказалось. После сотрудники учреждения вызвали скорую.

По словам одноклассников, нехорошо себя девушка почувствовала во время урока по химии, но учитель не придала этому значения. Ученики рассказали, что девочка сперва упала на парту, а учительница сказала – «пусть поспит». В этом положении девушка провела 40 минут.

Ее довели. В школе запугивают детей этими экзаменами так, что они нервничают, - добавил отец школьницы.

Пострадавшую отвезли в больницу, она проходит обследование.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Школа#Ученица#Экзамен#Потеря сознания#Скорая#Происшествия#Новости УрФО
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