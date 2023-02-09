В Каменске-Уральском мужчину со сломанным позвонком выписали из больницы

Также в больнице рассказали, что в обезболивающих мужчине не отказывали, а рано выписали его в том числе из-за его поведения. По словам врачей, пациент нарушал больничный режим – курил в палате и не слушался медперсонал. Помимо этого, они рассказали, что пациент ездил по больнице на каталке, хотя сидеть ему пока нельзя.