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Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

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Updated Сегодня, 09:00

В Каменске-Уральском мужчину со сломанным позвонком выписали из больницы

9 февраля 2023, 08:58
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском из больницы выписали пациента со сломанным позвоночником. Травму мужчина получил во время катания на тюбинге – он влетел в березу.

В больнице он пробыл четыре дня. Записав видео о произошедшем, он задался вопросом о том, почему медики не стали ставить обезболивающие препараты. Ролик размещен в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский».

В самой больнице объяснили такую скорую выписку. Медики отметили, что у мужчины закрытый неосложненный переломом L3 позвонка, не требующий оперативного вмешательства. Поэтому ему назначили пастельный режим, лекарства и занятия физкультурой, отмечает «КП-Екатеринбург».

Также в больнице рассказали, что в обезболивающих мужчине не отказывали, а рано выписали его в том числе из-за его поведения. По словам врачей, пациент нарушал больничный режим – курил в палате и не слушался медперсонал. Помимо этого, они рассказали, что пациент ездил по больнице на каталке, хотя сидеть ему пока нельзя.

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#Тюбинг#Больница#Жалоба#Выписка#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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