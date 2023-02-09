В Каменске-Уральском мужчину со сломанным позвонком выписали из больницы

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
В больнице он пробыл четыре дня. Записав видео о произошедшем, он задался вопросом о том, почему медики не стали ставить обезболивающие препараты. Ролик размещен в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский».
В самой больнице объяснили такую скорую выписку. Медики отметили, что у мужчины закрытый неосложненный переломом L3 позвонка, не требующий оперативного вмешательства. Поэтому ему назначили пастельный режим, лекарства и занятия физкультурой, отмечает «КП-Екатеринбург».
Также в больнице рассказали, что в обезболивающих мужчине не отказывали, а рано выписали его в том числе из-за его поведения. По словам врачей, пациент нарушал больничный режим – курил в палате и не слушался медперсонал. Помимо этого, они рассказали, что пациент ездил по больнице на каталке, хотя сидеть ему пока нельзя.