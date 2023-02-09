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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

В Краснотурьинске прокуратура начала проверку после осквернения Вечного огня

9 февраля 2023, 11:13
Фото: 1MI
В Краснотурьинске прокуратура начала проверку по факту осквернения подростками Вечного огня. Они жгли на мемориале полиэтиленовые пакеты. ЧП произошло 6 февраля.

После инцидента местная прокуратура организовала проверку об осквернении символа воинской славы. Подростков ищут, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Известно, что в тот день подростки перестали жечь пакеты после того, как случайная прохожая сделала им замечание. Школьники попали на записи камер видеонаблюдения и теперь их будут искать.

Теперь правоохранителям предстоит связаться с родителями хулиганов и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.

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#Елена Озерова#Подростки#Вечный огонь#Полиция#Проверка#Происшествия#Новости УрФО
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