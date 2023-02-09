В Краснотурьинске прокуратура начала проверку после осквернения Вечного огня

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
После инцидента местная прокуратура организовала проверку об осквернении символа воинской славы. Подростков ищут, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Известно, что в тот день подростки перестали жечь пакеты после того, как случайная прохожая сделала им замечание. Школьники попали на записи камер видеонаблюдения и теперь их будут искать.
Теперь правоохранителям предстоит связаться с родителями хулиганов и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.