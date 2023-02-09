Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Двухлетнюю девочку с ожогами 2 и 3А степени тяжести отвезли из детского сада в Нижнем Тагиле в больницу. ЧП произошло 25 января. Что именно случилось, родителям девочки в детсаду не рассказали. Также по словам отца девочки, никто из работников садика не помог малышке до приезда скорой.
Пьяный пассажир напал на женщину-водителя такси в Нижнем Тагиле. Мужчина вел себя агрессивно и провоцировал конфликт. Прерванная поездка закончилась угрозами, скрученными номерами и порчей автомобиля.
Лук в Свердловской области подорожал до 52 рублей за килограмм за неделю с 30 января по 6 февраля. Таким образом, подорожание составило почти 15%. В тоже время огурцы поднялись в цене до 261,28 рубля, капуста - до 27,61 рубля, картофель — до 28,85 рубля, а морковь — до 39,79 рубля.
Агрокомплекс «Горноуральский» вновь получил предостережение от УФАС по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области. Причиной стали ошибки, допущенные при оформлении ветеринарной документации.
В Екатеринбурге открылся «Центр поколения Z». В нем детям будут преподавать патриотическое воспитание. Они научатся держать в руках оружие и пользоваться квадрокоптерами.