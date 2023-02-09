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В Тагиле девочка получила ожоги в детсаду, а пьяный пассажир напал на таксиста

9 февраля 2023, 15:32
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле девочку с ожогами отвезли из садика в больницу, а пьяный пассажир напал на женщину-водителя такси. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 9 февраля.

Двухлетнюю девочку с ожогами 2 и 3А степени тяжести отвезли из детского сада в Нижнем Тагиле в больницу. ЧП произошло 25 января. Что именно случилось, родителям девочки в детсаду не рассказали. Также по словам отца девочки, никто из работников садика не помог малышке до приезда скорой.

Двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами из детсада в Нижнем Тагиле
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Пьяный пассажир напал на женщину-водителя такси в Нижнем Тагиле. Мужчина вел себя агрессивно и провоцировал конфликт. Прерванная поездка закончилась угрозами, скрученными номерами и порчей автомобиля.

Пьяный пассажир напал на водителя такси в Нижнем Тагиле
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Лук в Свердловской области подорожал до 52 рублей за килограмм за неделю с 30 января по 6 февраля. Таким образом, подорожание составило почти 15%. В тоже время огурцы поднялись в цене до 261,28 рубля, капуста - до 27,61 рубля, картофель — до 28,85 рубля, а морковь — до 39,79 рубля.

До 52 рублей подорожал за неделю лук в Свердловской области
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Агрокомплекс «Горноуральский» вновь получил предостережение от УФАС по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области. Причиной стали ошибки, допущенные при оформлении ветеринарной документации.

Агрокомплекс «Горноуральский» вновь нарушил оформление ветдокументации
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