Лук в Свердловской области подорожал до 52 рублей за килограмм за неделю с 30 января по 6 февраля. Таким образом, подорожание составило почти 15%. В тоже время огурцы поднялись в цене до 261,28 рубля, капуста - до 27,61 рубля, картофель — до 28,85 рубля, а морковь — до 39,79 рубля.