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Published Сегодня, 07:47

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Updated Сегодня, 07:49

Высокопоставленный полицейский задержан в Нижнем Тагиле

9 февраля 2023, 07:47
Фото: 1MI
По данным СМИ, офицер в настоящее время задержан, его допрашивали. Полицейский служит руководителем городского управления полиции в Нижнем Тагиле.

Высокопоставленного полицейского из Нижнего Тагила подозревают в «крышевании» бизнесменов, осуществляющих «черную» предпринимательскую деятельность, сообщает издание Ура.ру. По версии СМИ, в отношении правоохранителя проводят проверку представители внутреннего аппарата безопасности.

Как сообщил редакции «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в данный момент нельзя говорить о виновности или невиновности силовика. Когда ситуация прояснится, представители правоохранительных органов проинформируют общественность, сказал полковник полиции.

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#Нижний Тагил#Криминал#Задержание#Полиция#Подозреваемый#Валерий Горелых#Анна Варнакина
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