Высокопоставленный полицейский задержан в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Высокопоставленного полицейского из Нижнего Тагила подозревают в «крышевании» бизнесменов, осуществляющих «черную» предпринимательскую деятельность, сообщает издание Ура.ру. По версии СМИ, в отношении правоохранителя проводят проверку представители внутреннего аппарата безопасности.
Как сообщил редакции «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в данный момент нельзя говорить о виновности или невиновности силовика. Когда ситуация прояснится, представители правоохранительных органов проинформируют общественность, сказал полковник полиции.