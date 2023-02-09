Высокопоставленный полицейский задержан в Нижнем Тагиле

Как сообщил редакции «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в данный момент нельзя говорить о виновности или невиновности силовика. Когда ситуация прояснится, представители правоохранительных органов проинформируют общественность, сказал полковник полиции.