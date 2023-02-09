Зарплаты бюджетников Свердловской области проиндексируют

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Индексация будет произведена с 1 октября 2023 года. Речь идет о зарплатах работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области. В том числе увеличится заработок медиков, учителей и сотрудников культурных учреждений, сообщает департамент информполитики региона.
Увеличение зарплат бюджетников производится по приказу президента РФ Владимира Путина. Он поручил повысить из зарплаты до 100% от среднемесячного трудового дохода в регионе, а научным сотрудникам и медикам — до 200%.
Зарплаты работников, обеспечивающих деятельность бюджетных организаций, будут индексироваться иначе. Таким образом бухгалтера, гардеробщики, слесари, машинисты и другие сотрудники будут получать зарплаты на 5,5% больше.