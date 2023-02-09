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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Зарплаты бюджетников Свердловской области проиндексируют

9 февраля 2023, 14:18
Фото: 1MI
Зарплата бюджетников будет проиндексирована по распоряжению губернатора региона Евгения Куйвашева.

Индексация будет произведена с 1 октября 2023 года. Речь идет о зарплатах работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области. В том числе увеличится заработок медиков, учителей и сотрудников культурных учреждений, сообщает департамент информполитики региона.

Увеличение зарплат бюджетников производится по приказу президента РФ Владимира Путина. Он поручил повысить из зарплаты до 100% от среднемесячного трудового дохода в регионе, а научным сотрудникам и медикам — до 200%.

Зарплаты работников, обеспечивающих деятельность бюджетных организаций, будут индексироваться иначе. Таким образом бухгалтера, гардеробщики, слесари, машинисты и другие сотрудники будут получать зарплаты на 5,5% больше.

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#Свердловская область#Елена Озерова#Бюджетники#Зарплаты#Идексация#Экономика#Новости УрФО
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