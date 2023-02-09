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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Жители Свердловской области покорили горнолыжные склоны от Башкирии до Камчатки

9 февраля 2023, 10:33
Фото: 1MI
Горнолыжные курорты страны в этом году посетило на 13% больше туристов, чем год назад. Среди путешественников было много жителей Свердловской области.

Как правило, жители стали чаще выбирать для активного отдыха новые направления, в том числе склоны в отдалённых местах России. К таким выводам пришли специалисты МегаФона. Они проанализировали, где россияне отдыхали на новогодних каникулах.

Спрос на новые направления был вызван сокращением авиасообщения с рядом стран Европы. Таким образом, россияне стали чаще ездить на «Большой Вудъявр» в Мурманской области, «Альпину» и «Красная сопку» на Камчатке и «Горный воздух» на Сахалине.

По интересу к этим направлениям жители Свердловской области почти в два раза обогнали тюменцев и южноуральцев. А самым популярными местами для катаний у жителей Среднего Урала остались курорты – «Губаха» в Пермском крае и «Банное» в Башкортостане.

Часто уральцы отдыхали и на «Красной Поляне», «Розе Хутор» и «Лауре» в Сочи, «Абзаково», а также «Мраткино» в Башкортостане и «Нечкино» в Удмуртии и Приэльбрусье.

В Свердловскую область также съезжалось немало любителей зимнего туризма. В основном сюда приезжали жители Уфы, Москвы, и Казани. Приезжали люди и из Перми, Челябинска, Сургута, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Омска и Самары.

Мужчины приезжали для активного зимнего отдыха чаще, чем женщины (58% мужчин и 42% женщин). А средний возраст любителей покататься на склонах составил 25-44 лет.

При этом более 90% абонентов во время активного отдыха пользовались мобильным интернетом. Люди общались в мессенджерах и соцсетях, смотрели видеоролики на YouTube и ТикТок. Также большим спросом пользовался Telegram.

Для удобства туристов в прошлом году МегаФон улучшил покрытие на курортах – «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш». А самая высокая базовая станция была установлена на Эльбрусе.

Теперь мобильная связь появилась даже на самых отдаленных горнолыжных трассах и маршрутах восхождения. В районе Уктуса, Пильной, Лиственной, Волчихи, Ежовой, Долгой, Белой, Теплой в Свердловской области к повышенной нагрузке были подготовлены свыше десятка базовых станций оператора, - добавил в пресс-службе МегаФона.
#Елена Озерова#Мегафон#Интернет#Туризм#Горы#Лыжи#Активный отдых#Свободное время#Новости УрФО
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