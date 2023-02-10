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33 дерева вырубят на кладбище в Нижнем Тагиле для захоронения участников СВО

10 февраля 2023, 15:00
Фото: 1MI
33 дерева различных пород снесут на кладбище «Пихтовое» в Нижнем Тагиле для размещения мест погребения тагильчан, принимавших участие в спецоперации и погибших при исполнении воинского долга.

Разрешение на вырубку выдано 9 февраля МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Согласно документу, под снос пойдут 7 берез, 12 тополей и 14 сосен общим объемом 17 кубометров. После вырубки древесину необходимо утилизировать и до 20 марта 2023 года направить информацию о соответствии выполненных работ правилам пожарной безопасности в отдел экологии администрации Нижнего Тагила.

Проконтролировать выполнение постановления должен замглавы по горхозяйству Егор Копысов до 1 апреля.

Еще 7,6 кубометров деревьев к 1 июля вырубят и на других кладбищах Нижнего Тагила: «Северном», «Центральном» и «Висимском».

Сирень и рябину на улице Оржоникидзе в Нижнем Тагиле вырубят
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#Евгения Сафина#Кладбище#Деревья#Постановление#Экология#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Владислав Пинаев
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