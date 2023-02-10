33 дерева вырубят на кладбище в Нижнем Тагиле для захоронения участников СВО

Согласно документу, под снос пойдут 7 берез, 12 тополей и 14 сосен общим объемом 17 кубометров. После вырубки древесину необходимо утилизировать и до 20 марта 2023 года направить информацию о соответствии выполненных работ правилам пожарной безопасности в отдел экологии администрации Нижнего Тагила.