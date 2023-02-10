Анчелотти выразил готовность стать главным тренером сборной Бразилии

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
По информации источника, Бразильская конфедерация футбола (CBF), воспользовавшись услугами посредников, выяснила, что специалист заинтересован в вакантной должности в стане «пентакампеонов». Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на зарубежную прессу.
Отмечается, что Анчелотти приступит к работе в национальной команде с июля 2023 года. При этом глава конфедерации Эдналдо Родригес обсудит уход 63-летнего специалиста из «Реала» с президентом мадридцев Флорентино Пересом.