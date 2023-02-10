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Posted Сегодня, 18:31

Published Сегодня, 18:31

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

Анчелотти выразил готовность стать главным тренером сборной Бразилии

Сегодня, 18:31
Итальянец Карло Анчелотти, в данный момент возглавляющий «Реал», готов к тому, чтобы поработать в сборной Бразилии.

По информации источника, Бразильская конфедерация футбола (CBF), воспользовавшись услугами посредников, выяснила, что специалист заинтересован в вакантной должности в стане «пентакампеонов». Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на зарубежную прессу.

Отмечается, что Анчелотти приступит к работе в национальной команде с июля 2023 года. При этом глава конфедерации Эдналдо Родригес обсудит уход 63-летнего специалиста из «Реала» с президентом мадридцев Флорентино Пересом.

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