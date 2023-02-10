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Published Сегодня, 08:35

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Updated Сегодня, 08:37

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об осквернении мемориала в Краснотурьинске

10 февраля 2023, 08:35
Фото: 1MI
После того, как подростки поджигали на Вечном огне пакеты, глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Ранее по данному факту была организована прокурорская проверка. Известно, что трое мальчиков жгли пакеты и бросали мусор в мемориал.

О произошедшем узнал Александр Бастрыкин и поручил главе СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому возбудить и расследовать уголовное дело. После ему нужно будет составить доклад о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Подростки жгли пакеты на Вечном огне в Краснотурьинске
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#Дети#Подростки#Мемориал#Вечный огонь#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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