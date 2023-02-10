Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об осквернении мемориала в Краснотурьинске

О произошедшем узнал Александр Бастрыкин и поручил главе СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому возбудить и расследовать уголовное дело. После ему нужно будет составить доклад о его результатах.



Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.