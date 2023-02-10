Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об осквернении мемориала в Краснотурьинске

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Ранее по данному факту была организована прокурорская проверка. Известно, что трое мальчиков жгли пакеты и бросали мусор в мемориал.
О произошедшем узнал Александр Бастрыкин и поручил главе СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому возбудить и расследовать уголовное дело. После ему нужно будет составить доклад о его результатах.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.