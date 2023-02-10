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Published Сегодня, 04:23

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Updated Сегодня, 04:25

Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с пострадавшими школьниками под Туринском

10 февраля 2023, 04:23
Фото: 1MI
Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин дал поручение свердловскому главе ведомства проверить обстоятельства произошедшего на территории Туринского района ДТП с участием школьного автобуса. Инцидент случился 7 февраля.

Известно, что Бастрыкин дал поручение главе уральского следкома Михаилу Богинскому организовать соответствующую следственную деятельность из-за случившегося ДТП, в котором среди пострадавших оказались дети школьного возраста. Свердловским сыщикам предстоит разобраться в деталях случившегося, сообщает пресс-служба ведомства в собственном канале в мессенджере Telegram.

Напомним, что ДТП случилось в Туринском районе. Автобус с несовершеннолетними ехал из Шухуповской школы, однако по какой-то причине съехал с дороги и свалился в кювет. Известно, что водитель потерял контроль над транспортным средством. В салоне автомобиля присутствовало 18 школьников.

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#Свердловская область#Александр Бастрыкин#Дети#ДТП#Авария#Автобус#СК РФ#Анна Варнакина
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