Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с пострадавшими школьниками под Туринском

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Известно, что Бастрыкин дал поручение главе уральского следкома Михаилу Богинскому организовать соответствующую следственную деятельность из-за случившегося ДТП, в котором среди пострадавших оказались дети школьного возраста. Свердловским сыщикам предстоит разобраться в деталях случившегося, сообщает пресс-служба ведомства в собственном канале в мессенджере Telegram.
Напомним, что ДТП случилось в Туринском районе. Автобус с несовершеннолетними ехал из Шухуповской школы, однако по какой-то причине съехал с дороги и свалился в кювет. Известно, что водитель потерял контроль над транспортным средством. В салоне автомобиля присутствовало 18 школьников.