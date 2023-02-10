Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с пострадавшими школьниками под Туринском

Напомним, что ДТП случилось в Туринском районе. Автобус с несовершеннолетними ехал из Шухуповской школы, однако по какой-то причине съехал с дороги и свалился в кювет. Известно, что водитель потерял контроль над транспортным средством. В салоне автомобиля присутствовало 18 школьников.