Директору школы №23 в Тагиле грозит административное наказание за травму школьницы

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Результаты прокурорской проверки показали, что в школе были нарушения прав на образование. В итоге в адрес Управления образования Нижнего Тагила внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, в суд направлен иск, а директору школы грозит административное наказание.
В суд направлено исковое заявление о взыскании с учреждения морального вреда, руководитель вызван для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном 5.57 КоАП, — рассказал TagilCity.ru заместитель прокурора Ленинского района Иван Перегуд.
Статья «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций» предусматривает штраф для должностного лица от 10 до 30 тысяч рублей.
Инцидент в школе № 23 произошел 12 января. Во время подвижных игр на продленке в спортзале на первоклассницу рухнула шведская стенка. В результате школьница получила вывих челюсти.