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Директору школы №23 в Тагиле грозит административное наказание за травму школьницы

10 февраля 2023, 07:02
Фото: 1MI
Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила закончила проверку в школе № 23 после того, как на первоклассницу рухнула шведская стенка. В результате в суд направлен иск о возмещении морального ущерба, а директору грозит административная ответственность.

Результаты прокурорской проверки показали, что в школе были нарушения прав на образование. В итоге в адрес Управления образования Нижнего Тагила внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, в суд направлен иск, а директору школы грозит административное наказание.

В суд направлено исковое заявление о взыскании с учреждения морального вреда, руководитель вызван для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном 5.57 КоАП, — рассказал TagilCity.ru заместитель прокурора Ленинского района Иван Перегуд.

Статья «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций» предусматривает штраф для должностного лица от 10 до 30 тысяч рублей.

Инцидент в школе № 23 произошел 12 января. Во время подвижных игр на продленке в спортзале на первоклассницу рухнула шведская стенка. В результате школьница получила вывих челюсти.

Шведская стенка рухнула на первоклассницу в школе № 23 в Нижнем Тагиле
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#Анна Григорьева#Прокуратура#Школа#Травма#Проверка#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил
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