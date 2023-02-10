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Published Сегодня, 13:40

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Драмтеатр Нижнего Тагила получит 11,5 миллиона рублей

10 февраля 2023, 13:40
Фото: 1MI
Участником национального проекта «Культура» стал Нижнетагильский драмтеатр. Культурное учреждение получит грант в размере 11,5 миллиона рублей.

Всю сумму представители театра смогут потратить на обновление оборудования. Об этом рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Большая часть денег будет направлена из федерального и областного бюджетов, а 2 миллиона 300 тысяч рублей на эти же цели выделено из городской казны.

Владислав Пинаев отметил, что новое оборудование зрители смогут увидеть уже к концу этого года.

По данным администрации, среди нового оборудования будет микшерный пульт, обновленный микрофонный парк, лазерные проекторы и другое.

Напомним, что в Нижнем Тагиле реализуется ряд мероприятий в рамках нацпроекта «Культура». К примеру, в 2022 году в его рамках начался капремонт Молодежного театра.

Уже в декабре специалисты провели там демонтаж интерьера в помещениях и их черновую отделку. Позднее подрядчик занялся кровлей, полами и наружными сетями.

Капремонт «Дома дирекции» и Молодежного театра проинспектировал мэр Нижнего Тагила
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