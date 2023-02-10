Драмтеатр Нижнего Тагила получит 11,5 миллиона рублей

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Всю сумму представители театра смогут потратить на обновление оборудования. Об этом рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Большая часть денег будет направлена из федерального и областного бюджетов, а 2 миллиона 300 тысяч рублей на эти же цели выделено из городской казны.
Владислав Пинаев отметил, что новое оборудование зрители смогут увидеть уже к концу этого года.
По данным администрации, среди нового оборудования будет микшерный пульт, обновленный микрофонный парк, лазерные проекторы и другое.
Напомним, что в Нижнем Тагиле реализуется ряд мероприятий в рамках нацпроекта «Культура». К примеру, в 2022 году в его рамках начался капремонт Молодежного театра.
Уже в декабре специалисты провели там демонтаж интерьера в помещениях и их черновую отделку. Позднее подрядчик занялся кровлей, полами и наружными сетями.