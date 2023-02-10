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Posted 10 февраля 2023, 13:36

Published 10 февраля 2023, 13:36

Modified 10 февраля 2023, 13:38

Updated 10 февраля 2023, 13:38

Два двора в Нижнем Тагиле будут благоустроены в 2023 году

Два двора в Нижнем Тагиле будут благоустроены в 2023 году

10 февраля 2023, 13:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
В этом году запланирован ремонт двух больших территорий во дворах Тагистроевского и Дзержинского районах Нижнего Тагила. 10 февраля по результатам электронного аукциона определился подрядчик. ООО ГК «Уралстройкомплекс» начнет выполнять работы после 15 апреля.

Сумма контракта превысила 68 миллионов рублей. Более половины денежных средств выделили в рамках проекта «Жилье и городская среда».

На территории дома по улице Зари, 99 обновят проезды и пешеходные зоны. Восстановят наружное освещение и газоны. Оборудуют детские игровые площадки, разместят спортивный комплекс с тренажерами. Более 14 тысяч квадратных метров приведут в порядок на этом участке.

По улице Дружинина, 39 облагородят более 21 тысячи квадратных метров. Намечено строительство баскетбольной площадки, зоны отдыха и детского аттракциона «Самолет». Около каждого подъезда поставят лавочки и урны. Увеличат ширину автомобильной дороги и зоны для пешеходов. Одна их главных проблем многоквартирного дома — отсутствие парковки- будет решена. 169 мест для автолюбителей появятся после реконструкции двора.

Отметим, что всего за 6 лет было отремонтировано 25 дворовых комплексов.

Чтобы принять участие в программе в 2024 году представитель УК или ТСЖ должен отправить заявку согласно постановлению № 1159-ПА от 19.05.2017 г. «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу „Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017–2027 годы“.

Необходимо разработать проект и смету по благоустройству двора, составить акт обследования домовой территории и согласовать все с жителями дома. 5% процентов от стоимости затрат на ремонт проездов и освещения, установку скамеек и урн возмещается за счет средств жильцов. При строительстве детских площадок и парковок жители должны добавить 20% от сметной стоимости этих позиций.

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#Ирина Кирилова#Новости УрФО#Нижний Тагил#Касается каждого#Свердловская область#Город#Благоустройство#Двр
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