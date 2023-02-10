Два двора в Нижнем Тагиле будут благоустроены в 2023 году

Сумма контракта превысила 68 миллионов рублей. Более половины денежных средств выделили в рамках проекта «Жилье и городская среда».



На территории дома по улице Зари, 99 обновят проезды и пешеходные зоны. Восстановят наружное освещение и газоны. Оборудуют детские игровые площадки, разместят спортивный комплекс с тренажерами. Более 14 тысяч квадратных метров приведут в порядок на этом участке.



По улице Дружинина, 39 облагородят более 21 тысячи квадратных метров. Намечено строительство баскетбольной площадки, зоны отдыха и детского аттракциона «Самолет». Около каждого подъезда поставят лавочки и урны. Увеличат ширину автомобильной дороги и зоны для пешеходов. Одна их главных проблем многоквартирного дома — отсутствие парковки- будет решена. 169 мест для автолюбителей появятся после реконструкции двора.



Отметим, что всего за 6 лет было отремонтировано 25 дворовых комплексов.



Чтобы принять участие в программе в 2024 году представитель УК или ТСЖ должен отправить заявку согласно постановлению № 1159-ПА от 19.05.2017 г. «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу „Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017–2027 годы“.



Необходимо разработать проект и смету по благоустройству двора, составить акт обследования домовой территории и согласовать все с жителями дома. 5% процентов от стоимости затрат на ремонт проездов и освещения, установку скамеек и урн возмещается за счет средств жильцов. При строительстве детских площадок и парковок жители должны добавить 20% от сметной стоимости этих позиций.