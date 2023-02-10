Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Решение было вынесено по делу об организации двух убийств и одного покушения, пишут «РИА Новости». Свой срок Сергей Фургал будет отбывать в колонии строгого режима.
2 февраля заседатели признали Фургала виновным в организации двух убийств и одного покушения, а также в обороте оружия. Однако по последнему эпизоду истек срок давности. Присяжные посчитали что смягчения приговора бывший губернатор не заслуживает.
Прокуроры на стадии прений попросили суд приговорить Фургала к 23 годам колонии строгого режима. Обвинители решили, что оборот оружия из-за истечения сроков не должен учитываться.
Напомним, что Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Следствие сообщило, что в 2004-2005 годах он организовал покушение на убийство на троих предпринимателей. Свою вину экс-губернатор не признал.