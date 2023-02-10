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Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии

10 февраля 2023, 10:51
Фото: 1MI
Бывшего Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии. Решение вынес Люберецкий суд Подмосковья на основе обвинительного вердикта присяжных.

Решение было вынесено по делу об организации двух убийств и одного покушения, пишут «РИА Новости». Свой срок Сергей Фургал будет отбывать в колонии строгого режима.

2 февраля заседатели признали Фургала виновным в организации двух убийств и одного покушения, а также в обороте оружия. Однако по последнему эпизоду истек срок давности. Присяжные посчитали что смягчения приговора бывший губернатор не заслуживает.

Прокуроры на стадии прений попросили суд приговорить Фургала к 23 годам колонии строгого режима. Обвинители решили, что оборот оружия из-за истечения сроков не должен учитываться.

Напомним, что Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Следствие сообщило, что в 2004-2005 годах он организовал покушение на убийство на троих предпринимателей. Свою вину экс-губернатор не признал.

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#Елена Озерова#Приговор#Суд#Колония#Экс-губернатор#Присяжные#Происшествия
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