Еще 4 группы в детских садах Екатеринбурга закрыли на карантин

Тем не менее, в городе улучшается положение дел относительно заболеваемости школьников. 7 февраля на карантин ушло 15 классов — это на 6 классов меньше, чем сутки назад, сообщает издание Ура.ру со ссылкой на департамент образования областной столицы. В тот день на больничном числилось 159 учеников, 59 человек выздоровели.