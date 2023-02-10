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Еще 4 группы в детских садах Екатеринбурга закрыли на карантин

10 февраля 2023, 09:37
Фото: 1MI
Количество детей, больных острыми респираторными заболеваниями, увеличилось. В связи с этим в Екатеринбурге закрылось 4 группы в детских садах. В них объявлен карантин. На 7 февраля в областной столице 33 закрытые детсадовские группы.

Днем ранее, 6 февраля, в Екатеринбурге было закрыто 29 групп. Всего болеет 323 малыша дошкольного возраста — за день в столице Свердловской области заболели 59 человек.

Тем не менее, в городе улучшается положение дел относительно заболеваемости школьников. 7 февраля на карантин ушло 15 классов — это на 6 классов меньше, чем сутки назад, сообщает издание Ура.ру со ссылкой на департамент образования областной столицы. В тот день на больничном числилось 159 учеников, 59 человек выздоровели.

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