Еще 4 группы в детских садах Екатеринбурга закрыли на карантин

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Published Сегодня, 09:37
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Днем ранее, 6 февраля, в Екатеринбурге было закрыто 29 групп. Всего болеет 323 малыша дошкольного возраста — за день в столице Свердловской области заболели 59 человек.
Тем не менее, в городе улучшается положение дел относительно заболеваемости школьников. 7 февраля на карантин ушло 15 классов — это на 6 классов меньше, чем сутки назад, сообщает издание Ура.ру со ссылкой на департамент образования областной столицы. В тот день на больничном числилось 159 учеников, 59 человек выздоровели.