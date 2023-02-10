ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Производство незаконных наркотических веществ происходило в арендованном складе. Силовики нашли и изъяли 600 граммов наркотика «мефедрон», прекурсоры, химвещества и необходимое для синтеза оборудование, сообщили в УФСБ изданию TagilCity.ru.
Следователи возбудили уголовное дело за незаконное хранение, приобретение, сбыт, распространение и переработку антизаконных веществ — часть 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В случае, если вину жителя Екатеринбурга признают, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.