ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Екатеринбурге

Следователи возбудили уголовное дело за незаконное хранение, приобретение, сбыт, распространение и переработку антизаконных веществ — часть 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В случае, если вину жителя Екатеринбурга признают, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.