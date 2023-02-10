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ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Екатеринбурге

10 февраля 2023, 07:26
Фото: Главное Управление ФСБ России по Свердловской области
Свердловский главк ФСБ ликвидировал незаконную деятельность 42-летнего жителя Екатеринбурга, который организовал подпольную нарколабораторию. Мужчина создавал и продавал наркотики через «Даркнет».

Производство незаконных наркотических веществ происходило в арендованном складе. Силовики нашли и изъяли 600 граммов наркотика «мефедрон», прекурсоры, химвещества и необходимое для синтеза оборудование, сообщили в УФСБ изданию TagilCity.ru.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконное хранение, приобретение, сбыт, распространение и переработку антизаконных веществ — часть 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В случае, если вину жителя Екатеринбурга признают, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Фото: Главное Управление ФСБ России по Свердловской области
ОПГ из Екатеринбурга создала нарколабораторию и производила мефедрон
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#Екатеринбург#Наркотики#Криминал#Лаборатория#Задержание#ФСБ#Анна Варнакина
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