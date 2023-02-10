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Updated Сегодня, 04:38

Глава СК РФ поручил доложить о ситуации с ожогами у девочки в детсаду в Нижнем Тагиле

10 февраля 2023, 04:36
Фото: СК РФ
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему об инциденте, который случился в детском саду №77 в Нижнем Тагиле. В конце января одна из воспитанниц получила ожоги.

По данным СК по Свердловской области, следователями были запрошены материалы дела у полиции Нижнего Тагила. В случае, если ходатайство будет удовлетворено, то начнется проверка, после которой будут приняты необходимые решения.

Напомним, девочка пострадала 25 января 2023 года в детском саду №77 в Нижнем Тагиле. Она получила ожоги 1 и 2 степени тяжести при неизвестных обстоятельствах. Об этом рассказал отец девочки. В Управлении администрации города TagilCity.ru рассказали, что родителям будут принесены официальные извинения за случившееся, а сотрудники детского сада привлечены к дисциплинарному взысканию.

По факту произошедшего в садике уже проведена проверка. С родителями будет проведена встреча, где им расскажут о причинах получения травмы и покажут материалы расследования.

Сотрудники детского сада в Нижнем Тагиле наказаны за травмирование двухлетней девочки
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#Ирина Кирилова#Дети#Пострадавшие#Детский сад#Воспитатели#СК РФ#Происшествия#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Александр Бастрыкин
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