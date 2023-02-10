Глава СК РФ поручил доложить о ситуации с ожогами у девочки в детсаду в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:38
По данным СК по Свердловской области, следователями были запрошены материалы дела у полиции Нижнего Тагила. В случае, если ходатайство будет удовлетворено, то начнется проверка, после которой будут приняты необходимые решения.
Напомним, девочка пострадала 25 января 2023 года в детском саду №77 в Нижнем Тагиле. Она получила ожоги 1 и 2 степени тяжести при неизвестных обстоятельствах. Об этом рассказал отец девочки. В Управлении администрации города TagilCity.ru рассказали, что родителям будут принесены официальные извинения за случившееся, а сотрудники детского сада привлечены к дисциплинарному взысканию.
По факту произошедшего в садике уже проведена проверка. С родителями будет проведена встреча, где им расскажут о причинах получения травмы и покажут материалы расследования.