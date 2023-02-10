Глава СК РФ поручил доложить о ситуации с ожогами у девочки в детсаду в Нижнем Тагиле

Напомним, девочка пострадала 25 января 2023 года в детском саду №77 в Нижнем Тагиле. Она получила ожоги 1 и 2 степени тяжести при неизвестных обстоятельствах. Об этом рассказал отец девочки. В Управлении администрации города TagilCity.ru рассказали, что родителям будут принесены официальные извинения за случившееся, а сотрудники детского сада привлечены к дисциплинарному взысканию.