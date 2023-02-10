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Published Сегодня, 05:40

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Updated Сегодня, 05:42

Магнитные бури в феврале добавят проблем метеозависимым жителям Нижнего Тагила

10 февраля 2023, 05:40
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле в феврале ожидаются магнитные бури

Магнитные бури ожидаются в течение февраля в Нижнем Тагиле. Геомагнитная активность составит от 2 до 3 баллов.

На неделе с 13 по 19 февраля в Нижнем Тагиле с понедельника по пятницу прогнозируется геомагнитная активность в 2 балла по 9-балльной шкале. Однако в выходные дни индекс поднимется до 3 баллов.

Затем метеозависимым тагильчанам следует обратить внимание на свое здоровье с 22 по 24 февраля. В эти дни синоптики Гисметео также обещают 3-балльные магнитные бури.

Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, усталость, слабость, скачки давления, температуры, а также другие симптомы недомогания. Медики рекомендуют метеозависимым тагильчанам иметь при себе обезболивающие лекарства, отказаться от энергетиков, спиртных напитков и курения. Улучшить состояния здоровья могут хороший сон и прогулки на свежем воздухе.

Магнитные бури ожидаются в Нижнем Тагиле в начале февраля
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#Евгения Сафина#Магнитные бури#Давление#Прогноз#Погода#Эксклюзив#Нижний Тагил
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