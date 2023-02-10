Магнитные бури в феврале добавят проблем метеозависимым жителям Нижнего Тагила

Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, усталость, слабость, скачки давления, температуры, а также другие симптомы недомогания. Медики рекомендуют метеозависимым тагильчанам иметь при себе обезболивающие лекарства, отказаться от энергетиков, спиртных напитков и курения. Улучшить состояния здоровья могут хороший сон и прогулки на свежем воздухе.