Магнитные бури в феврале добавят проблем метеозависимым жителям Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
На неделе с 13 по 19 февраля в Нижнем Тагиле с понедельника по пятницу прогнозируется геомагнитная активность в 2 балла по 9-балльной шкале. Однако в выходные дни индекс поднимется до 3 баллов.
Затем метеозависимым тагильчанам следует обратить внимание на свое здоровье с 22 по 24 февраля. В эти дни синоптики Гисметео также обещают 3-балльные магнитные бури.
Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, усталость, слабость, скачки давления, температуры, а также другие симптомы недомогания. Медики рекомендуют метеозависимым тагильчанам иметь при себе обезболивающие лекарства, отказаться от энергетиков, спиртных напитков и курения. Улучшить состояния здоровья могут хороший сон и прогулки на свежем воздухе.