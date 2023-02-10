На фестиваль Ural Music Night потратят почти 40 миллионов рублей

На участие во всероссийском конкурсе по продвижению развлекательных проектов было подано 134 заявки из 57 регионов. По регламенту победить может только одна заявка, набравшая максимальный балл. Ей и выделяется помощь от правительства.



Свердловская область направила документы по всем мерам поддержки туризма и на этот год получила более 580 миллионов рублей. Как заявила директор департамента Эльмира Туканова, скоро будут подписаны все необходимые документы.



Самое главное музыкальное событие пройдет 23 июня. В 2022 году около 300 тысяч гостей побывали на 100 площадках. А выступали для них 3 тысячи исполнителей.



Свердловская область уже получила из государственного бюджета 332 миллиона на строительство глэмпингов. Это разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с отдыхом на природе. Всего около 70 проектов будут разработаны и внедрены в сфере развития туристических маршрутов, облагораживания прибрежных зон. Так же поддержка направлена на повышение качества услуг туризма для людей с ограниченными возможностями.



Напомним, Екатеринбург получил грант в размере 215 миллионов рублей на создание туристического центра.