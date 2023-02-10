На СВО погиб сержант парашютно-десантного взвода из села под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Его смерть наступила 26 января. Владимир Гладких был сержантом парашютно-десантного взвода из поселка Шаля. Ранее мужчина трудился на Свердловской железной дороге. Об этом сообщил глава Шалинского городского округа Алексей Богатырев. Также он выразил свои соболезнования семье бойца.
Ранее сообщалось, что на СВО погиб 31-летний житель Сухого Лога Антон Лескин. Он был смертельно ранен во время освобождения Артемовска в ДНР.
Напомним, что 8 февраля в ритуальном зале «Реквиема» в Нижнем Тагиле прошло прощание с тагильчанином Дмитрием Журавлевым. В конце января он погиб на СВО.