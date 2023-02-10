На СВО погиб сержант парашютно-десантного взвода из села под Екатеринбургом

Его смерть наступила 26 января. Владимир Гладких был сержантом парашютно-десантного взвода из поселка Шаля. Ранее мужчина трудился на Свердловской железной дороге. Об этом сообщил глава Шалинского городского округа Алексей Богатырев. Также он выразил свои соболезнования семье бойца.