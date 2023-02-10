Олимпийские чемпионы приедут в Нижний Тагил

В Нижний Тагил приедет двукратный чемпион Олимпийских игр и мира по биатлону Сергей Чепиков, его коллега по дисциплине и владелец высочайшего спортивного звания Антон Шипулин, лыжница и медалистка крупнейших международных соревнования Зинаида Амосова, а также другие авторитетные представители отечественной спортивной элиты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.