TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:10

Published Сегодня, 04:10

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

Олимпийские чемпионы приедут в Нижний Тагил

10 февраля 2023, 04:10
Фото: 1MI
На гонку федерального масштаба «Лыжня России — 2023» съедутся олимпийские чемпионы и титулованные спортсмены, представители областной власти и масса интересующихся состязаниями туристов. Мероприятие состоится 11 февраля в Нижнем Тагиле на лыжном стадионе «Аист» на горе Долгая.

Зимний спортивный проект реализуется в честь 100-летия спортивной индустрии в границах РФ. Регистрация на «Лыжню» начнется в 10:00, церемония открытия — в 10:55. Событию даст старт забег профи «Сотка» на расстояние 1923 метра — это символическая цифра, обозначающая год открытия субъектов физической культуры и спорта в стране.

В Нижний Тагил приедет двукратный чемпион Олимпийских игр и мира по биатлону Сергей Чепиков, его коллега по дисциплине и владелец высочайшего спортивного звания Антон Шипулин, лыжница и медалистка крупнейших международных соревнования Зинаида Амосова, а также другие авторитетные представители отечественной спортивной элиты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Нижний Тагил станет главной площадкой в регионе для гонки «Лыжня России-2023»
Узнать подробнее

В 2023 году «Лыжня России» пройдет в 41 раз. Спортивное мероприятие представляет собой наикрупнейший по количеству участвующих лыжный забег как в РФ, так и в Европе. Организаторы также обещают всем гостям насыщенную культурную программу.

Читайте также:
Куйвашев дал старт «Лыжне России» в Нижнем ТагилеНижний Тагил станет главной площадкой в регионе для гонки «Лыжня России-2022»Биатлонист Антон Шипулин примет участие в гонке «Лыжня России-2021» в Нижнем Тагиле
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Лыжники#Лыжня#Лыжня России#Соревнования#Мероприятие#Спорт
Подпишитесь
Брутальный, усталый: среднестатистический мужчина из Нижнего Тагила глазами нейросети
8 февраля 07:02
Двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами из детсада в Нижнем Тагиле
Вчера, 04:34
Тагильский ЕВРАЗ НТМК наказан за превышение ПДК бензапирена в 13,8 раза
8 февраля 09:30
В Нижнем Тагиле родные и близкие простились с погибшим на СВО Дмитрием Журавлевым
8 февраля 12:15
Выступают против выбросов: нейросеть сгенерировала студентов Нижнего Тагила
8 февраля 10:02
Хроники туманного города. Как жители Тагила пережили шесть дней смога с выбросами
7 февраля 12:04