Олимпийские чемпионы приедут в Нижний Тагил

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
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Updated Сегодня, 04:12
Зимний спортивный проект реализуется в честь 100-летия спортивной индустрии в границах РФ. Регистрация на «Лыжню» начнется в 10:00, церемония открытия — в 10:55. Событию даст старт забег профи «Сотка» на расстояние 1923 метра — это символическая цифра, обозначающая год открытия субъектов физической культуры и спорта в стране.
В Нижний Тагил приедет двукратный чемпион Олимпийских игр и мира по биатлону Сергей Чепиков, его коллега по дисциплине и владелец высочайшего спортивного звания Антон Шипулин, лыжница и медалистка крупнейших международных соревнования Зинаида Амосова, а также другие авторитетные представители отечественной спортивной элиты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
В 2023 году «Лыжня России» пройдет в 41 раз. Спортивное мероприятие представляет собой наикрупнейший по количеству участвующих лыжный забег как в РФ, так и в Европе. Организаторы также обещают всем гостям насыщенную культурную программу.