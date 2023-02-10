Опасный мед из Таджикистана конфисковали таможенники Екатеринбурга

Мед обнаружили во время осмотра ручной клади. Вся изъятая партия уничтожена, сообщает Россельхознадзор Свердловской области. На пассажиров составили административный протокол за нарушение правил перевозки, хранения и продажи животноводческих продуктов. Дело передали таможенникам.



Аналогичный случай произошел в Екатеринбурге в январе 2023 года. Граждане Таджикистана пытались провезти через «Кольцово» домашний мед, однако были пойманы во время досмотра. Напомним, что ввоз продукта, не соответствующего правилам, в Россию запрещен.