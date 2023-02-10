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Опасный мед из Таджикистана конфисковали таможенники Екатеринбурга

10 февраля 2023, 06:10
Фото: 1MI
Таможенники аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге конфисковали партию меда у пассажиров из Таджикистана. У продукта отсутствовали ветдокументы, необходимые маркировки, а также заводская упаковка. Опасный груз обнаружили 9 февраля.

Мед обнаружили во время осмотра ручной клади. Вся изъятая партия уничтожена, сообщает Россельхознадзор Свердловской области. На пассажиров составили административный протокол за нарушение правил перевозки, хранения и продажи животноводческих продуктов. Дело передали таможенникам.

Аналогичный случай произошел в Екатеринбурге в январе 2023 года. Граждане Таджикистана пытались провезти через «Кольцово» домашний мед, однако были пойманы во время досмотра. Напомним, что ввоз продукта, не соответствующего правилам, в Россию запрещен.

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#Екатеринбург#Аэропорт «Кольцово»#Кольцово#Криминал#Аэропорт#Мед#Таможня#Анна Варнакина
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