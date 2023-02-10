Осужденный за кражу житель Сухого Лога погиб на СВО

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Published Сегодня, 04:50
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Антон родился 3 мая 1991 года. Он окончил школу в Сухом Логу. На спецоперацию отправился из колонии строгого режима. В 2020 году молодой человек был приговорен к четырем годам лишения свободы. Он дважды совершил кражу, пишет Е1.
Прощальная церемония состоится 11 февраля в 10:00 в ДК «Кристалл». Похоронен он будет на Курьинском кладбище.
Ранее стало известно о том, что набор новых бойцов в ЧВК «Вагнер» приостановлен. Об этом заявил глава компании Евгений Пригожие. Он попросил защищать бойцов от дискредитации также, как и военных.