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Published Сегодня, 04:50

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Updated Сегодня, 04:52

Осужденный за кражу житель Сухого Лога погиб на СВО

10 февраля 2023, 04:50
Фото: Администрация Сухого Лога

Боец ЧВК «Вагнер» из Сухого Лога погиб на СВО

Антон Лескин из Сухого Лога погиб в ходе специальной военной операции. Он отправился на фронт в составе ЧВК «Вагнер» в октябре 2022 года. Погиб молодой человек в январе 2023 года. Ему был 31 год.

Антон родился 3 мая 1991 года. Он окончил школу в Сухом Логу. На спецоперацию отправился из колонии строгого режима. В 2020 году молодой человек был приговорен к четырем годам лишения свободы. Он дважды совершил кражу, пишет Е1.

Прощальная церемония состоится 11 февраля в 10:00 в ДК «Кристалл». Похоронен он будет на Курьинском кладбище.

Ранее стало известно о том, что набор новых бойцов в ЧВК «Вагнер» приостановлен. Об этом заявил глава компании Евгений Пригожие. Он попросил защищать бойцов от дискредитации также, как и военных.

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#Ирина Кирилова#Погибшие#Спецоперация#Похороны#Происшествия#Операция на Украине#Новости УрФО#Свердловская область#Сухой лог
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