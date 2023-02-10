Осужденный за кражу житель Сухого Лога погиб на СВО

Боец ЧВК «Вагнер» из Сухого Лога погиб на СВО

Антон Лескин из Сухого Лога погиб в ходе специальной военной операции. Он отправился на фронт в составе ЧВК «Вагнер» в октябре 2022 года. Погиб молодой человек в январе 2023 года. Ему был 31 год.

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