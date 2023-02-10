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Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Питание подорожало в детских садах Нижнего Тагила

10 февраля 2023, 15:23
Фото: 1MI
Индексация цен на питание детей дошкольного возраста в 2023 году в детских садах Нижнего Тагила составила 4% при инфляции в декабре 2022 года на уровне 11,9%.

Так, в 2022 году за один день питания при 12-часовом нахождении ребенка до трех лет в детсаду тагильчане платили 148,82 рубля, а при 14-часовом нахождении — 156,65 рубля. В 2023 году стоимость увеличена до 154,77 рубля и 162,92 рубля соответственно.

Немного больше теперь родителям придется платить за ребенка дошкольного возраста (от 3 до 8 лет). Стоимость питания также увеличена до 200,72 рубля за 12 часов пребывания и до 211,29 рубля за 14 часов. Всего рост составил 4%, при этом по данным ЦБ РФ инфляция в декабре 2022 года находилась на уровне 11,9%.

В постановлении, подписанном главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, отмечается, что расчет увеличения стоимости был осуществлен с учетом прогноза социально-экономического развития РФ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

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#Дети#Датский сад#Постановление#Питание#Экономика#Общество#Эксклюзив#Владислав Пинаев#Евгения Сафина#Нижний Тагил
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