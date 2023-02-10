Питание подорожало в детских садах Нижнего Тагила

Немного больше теперь родителям придется платить за ребенка дошкольного возраста (от 3 до 8 лет). Стоимость питания также увеличена до 200,72 рубля за 12 часов пребывания и до 211,29 рубля за 14 часов. Всего рост составил 4%, при этом по данным ЦБ РФ инфляция в декабре 2022 года находилась на уровне 11,9%.