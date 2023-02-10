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Правоохранители проверяют дорожные организации из Нижнего Тагила на предмет сговора

10 февраля 2023, 07:27
Фото: 1MI
Крупных подрядчиков по содержанию дорог из Нижнего Тагила проверяют правоохранители. Причина — подозрение в махинациях с государственными закупками.

На данный момент проверка находится в активной фазе и к завершению не подошла, сообщил изданию «ФедералПресс» врио замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Александр Рябинин.

Глава свердловского ФАС Дмитрий Шалабодов в конце 2022 года оповестил главк о вероятном картельном сговоре компании «Комавтотранс», которой владеет Алексей Телешенко, и ГК «Уралстройкомплекс» Владимира Винтовкина. Дело передали в тагильскую полицию. Прием и регистрация документа прошла 23 декабря. Проверку должны осуществить служащие отдела экономбезопасности и противодействия коррупции, сообщает СМИ со ссылкой на Рябинина. Заявителя уведомят после того, как правоохранители закончат проверку.

Подрядчик моста на Циолковского в Тагиле оспорил свою недобросовестность
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Ранее в Нижнем Тагиле компанию «Уралстроймонтаж» внесли в реестр недобросовестных поставщиков по решению ФАС. Организация оспорила недобросовестность в суде. Разбирательство длилось больше полугода. Подрядчик сообщил TagilCity.ru о готовности продолжать работу в городе, если появится интерес к каким-либо объектам. Участие в судебных прениях проходило в онлайн-режиме.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Криминал#Проверка#Полиция#Сговор#Закупки#Коррупция
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