Правоохранители проверяют дорожные организации из Нижнего Тагила на предмет сговора

Глава свердловского ФАС Дмитрий Шалабодов в конце 2022 года оповестил главк о вероятном картельном сговоре компании «Комавтотранс», которой владеет Алексей Телешенко, и ГК «Уралстройкомплекс» Владимира Винтовкина. Дело передали в тагильскую полицию. Прием и регистрация документа прошла 23 декабря. Проверку должны осуществить служащие отдела экономбезопасности и противодействия коррупции, сообщает СМИ со ссылкой на Рябинина. Заявителя уведомят после того, как правоохранители закончат проверку.