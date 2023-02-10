Правоохранители проверяют дорожные организации из Нижнего Тагила на предмет сговора

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
На данный момент проверка находится в активной фазе и к завершению не подошла, сообщил изданию «ФедералПресс» врио замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Александр Рябинин.
Глава свердловского ФАС Дмитрий Шалабодов в конце 2022 года оповестил главк о вероятном картельном сговоре компании «Комавтотранс», которой владеет Алексей Телешенко, и ГК «Уралстройкомплекс» Владимира Винтовкина. Дело передали в тагильскую полицию. Прием и регистрация документа прошла 23 декабря. Проверку должны осуществить служащие отдела экономбезопасности и противодействия коррупции, сообщает СМИ со ссылкой на Рябинина. Заявителя уведомят после того, как правоохранители закончат проверку.
Ранее в Нижнем Тагиле компанию «Уралстроймонтаж» внесли в реестр недобросовестных поставщиков по решению ФАС. Организация оспорила недобросовестность в суде. Разбирательство длилось больше полугода. Подрядчик сообщил TagilCity.ru о готовности продолжать работу в городе, если появится интерес к каким-либо объектам. Участие в судебных прениях проходило в онлайн-режиме.