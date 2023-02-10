При реконструкции плотины на Челюскинцев в Тагиле будет сохранено культурное наследие

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Такое решение было принято в ходе выездного совещания по вопросам реконструкции плотины, расположенной на территории эко-индустриального технопарка «Старый Демидовский завод» на улице Челюскинцев.
По словам замглавы администрации по соцполитике Валерия Сурова, демонтировать оборудование и строения на рудном дворе доменного цеха невозможно. Любые работы, которые могут негативно сказаться на состоянии объектов культурного наследия, находящиеся на территории, прилегающей к плотине, должны быть исключены.
В ходе обсуждений также было выдвинуто несколько предложений по изменениям в проекте. Они касались укрепления тела плотины и организации движения над сооружением.
На части объекта, по словам замглавы администрации по горхозяйству Егора Копысова, планируется остаться в тех же технических решениях, которые предложили проектанты. А на территории, примыкающей к доменному цеху, предлагается решить вопрос по укреплению дамбы, расположенной близко к проезжей части. Проектировщики сейчас прорабатывают такую возможность.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев настаивает на том, что работа над каждым разделом проекта должна быть скурпулезной. По его мнению, реконструкция должна быть проведена так, чтобы плотина могла простоять минимум 50 лет без ремонта, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.