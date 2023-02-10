При реконструкции плотины на Челюскинцев в Тагиле будет сохранено культурное наследие

На части объекта, по словам замглавы администрации по горхозяйству Егора Копысова, планируется остаться в тех же технических решениях, которые предложили проектанты. А на территории, примыкающей к доменному цеху, предлагается решить вопрос по укреплению дамбы, расположенной близко к проезжей части. Проектировщики сейчас прорабатывают такую возможность.