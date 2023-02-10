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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Путин посмертно наградил погибшего на СВО жителя Екатеринбурга

10 февраля 2023, 13:05
Фото: 1MI
Жителя Екатеринбурга, который погиб на спецоперации, посмертно наградил глава государства Владимир Путин.

Екатеринбуржец Вячеслав Чуров был ефрейтором. Указом президента он получил Орден Мужества посмертно. Награду передали его матери в военкомате Орджоникидзевского района, сообщает администрация района.

Там указано, что солдат получил медаль за мужество, отвагу и самоотверженность.

Отмечается, что мужчина был контрактником. Договор с Минобороны он подписал после окончания прохождения срочной службы в армии. По словам коллег, мужчина был дисциплинирован, ответственен и исполнителен.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Погибшие#Спецоперация#Награда#Орден#Общество#Операция на Украине
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