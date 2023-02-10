Путин посмертно наградил погибшего на СВО жителя Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Екатеринбуржец Вячеслав Чуров был ефрейтором. Указом президента он получил Орден Мужества посмертно. Награду передали его матери в военкомате Орджоникидзевского района, сообщает администрация района.
Там указано, что солдат получил медаль за мужество, отвагу и самоотверженность.
Отмечается, что мужчина был контрактником. Договор с Минобороны он подписал после окончания прохождения срочной службы в армии. По словам коллег, мужчина был дисциплинирован, ответственен и исполнителен.