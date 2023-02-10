Пьяный мужчина выпрыгнул из окна в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Пьяный мужчина прыгнул из окна многоквартирного дома. Случившееся снимали на камеру прохожие. Известно, что житель Нижнего Тагила выжил, ему вызвали скорую помощь и правоохранителей. После падения тагильчанин пытался что-то сказать прохожим, однако мог производить только нечленораздельные звуки. Об этом сообщила горожанка в группе «Инцидент Нижний Тагил».
В пресс-службе тагильской полиции сообщили, что полицейские из ОП-17 выезжали к месту случившегося и выяснили, что мужчина упал из-за желания покурить на балконе, будучи пьяным. Он потерял равновесие и свалился на бетонный выступ. Медики проводят осмотр.