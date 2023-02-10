TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

Пьяный мужчина выпрыгнул из окна в Нижнем Тагиле

10 февраля 2023, 05:10
Фото: 1MI
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, со слов местных жителей, выкинул из окна портфель, а затем выпрыгнул сам. Инцидент случился на Вагонке в Нижнем Тагиле 9 февраля приблизительно в 21:00 по уральскому времени в доме по улице Калинина, 105.

Пьяный мужчина прыгнул из окна многоквартирного дома. Случившееся снимали на камеру прохожие. Известно, что житель Нижнего Тагила выжил, ему вызвали скорую помощь и правоохранителей. После падения тагильчанин пытался что-то сказать прохожим, однако мог производить только нечленораздельные звуки. Об этом сообщила горожанка в группе «Инцидент Нижний Тагил».

В пресс-службе тагильской полиции сообщили, что полицейские из ОП-17 выезжали к месту случившегося и выяснили, что мужчина упал из-за желания покурить на балконе, будучи пьяным. Он потерял равновесие и свалился на бетонный выступ. Медики проводят осмотр.

Девочка в Новосибирске упала с высоты на проходившего мимо подростка. Оба погибли
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина случайно выпал с балкона в РевдеЗнакомые рассказали о 16-летней выпавшей из окна школьнице из ЕкатеринбургаШкольница выпала из окна высотки в Екатеринбурге и погибла
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Окно#Упал#Пьяный#Полиция#Больница#Происшествия
Подпишитесь
Брутальный, усталый: среднестатистический мужчина из Нижнего Тагила глазами нейросети
8 февраля 07:02
Двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами из детсада в Нижнем Тагиле
Вчера, 04:34
Тагильский ЕВРАЗ НТМК наказан за превышение ПДК бензапирена в 13,8 раза
8 февраля 09:30
В Нижнем Тагиле родные и близкие простились с погибшим на СВО Дмитрием Журавлевым
8 февраля 12:15
Выступают против выбросов: нейросеть сгенерировала студентов Нижнего Тагила
8 февраля 10:02
Хроники туманного города. Как жители Тагила пережили шесть дней смога с выбросами
7 февраля 12:04