Пьяный мужчина выпрыгнул из окна в Нижнем Тагиле

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, со слов местных жителей, выкинул из окна портфель, а затем выпрыгнул сам. Инцидент случился на Вагонке в Нижнем Тагиле 9 февраля приблизительно в 21:00 по уральскому времени в доме по улице Калинина, 105.