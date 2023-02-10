Разлился кипяток: в детсаду Нижнего Тагила назвали причины ожогов двухлетней девочки

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Расследованием ситуации занималась отдельная комиссия из пяти человек — заместитель директора по АХП МАДОУ д/с «Детство» Татьяна Маскалева, сотрудники объединения (старший методист, специалист по охране труда и специалист по кадрам), а также председатель профсоюза. Последовательность событий воспроизводили по видеозаписям с камер видеонаблюдения, расположенных в коридоре учреждения.
Несчастный случай, после которого на теле малышки остались ожоги, произошел 25 января в 9:35 утра. В это утро воспитатель отошла в другую группу, где проводилось мероприятие, названное «взаимопросмотром совместной образовательной деятельности», говорится в акте расследования. 10 ребят первой младшей группы остались под присмотром нянечки, малыши играли в настольные игры.
Младший воспитатель, почувствовав недомогание, достала из шкафа для личных вещей в спальной комнате электрочайник и вскипятила в нем воду, после чего обесточила, налила горячую воду в кружку и кружку поставила на стол, а чайник на раковину, в безопасное от детей место, — говорится в акте расследования [имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru].
После этого нянечка начала по очереди отводить по двое ребят в туалет. По словам сотрудницы, находясь в туалетной комнате, никакого грохота и звука падающих предметов она не слышала. Не слышала женщина и детского крика и плача. Вернувшись в группу, младший воспитатель увидела, что одна из девочек стоит у стола раздачи пищи, держится руками за ягодицы и плачет.
Младший воспитатель незамедлительно подошла к ней, увидела, что надетая на воспитаннице одежда мокрая, кружка, стоявшая на столе, опрокинута, а игрушка-машинка лежит на полу. На столе и на полу разлита вода, — установила комиссия.
Нянечка переодела пострадавшую девочку в сухое платье, взяла чистое полотенце, намочила его водой и приложила к покрасневшей коже девочки. О произошедшем она рассказала через некоторое время, когда в группу вернулась воспитатель, тогда же к воспитаннице пришла мама, тоже сотрудница детского сада.
Далее ребенку вывали скорую помощь, а о случившемся сообщили заведующей детского сада Ольге Бромберг. Сотрудники медбригады, приехавшие в детский сад Нижнего Тагила через 10-15 минут, наложили пострадавшей противоожоговую салфетку, поставили обезболивающий укол и направили на госпитализацию в ЦГБ на Кузнецкого, 10. В больнице девочке диагностировали термический ожог 2-3 степени после контакта кожи с горячей водой.
Младшего воспитателя, воспитателя и заведующую признали нарушившими инструкции по охране труда. Как стало известно редакции TagilCity.ru, младший воспитатель написала заявление на увольнение. В управлении образования Нижнего Тагила сообщили, что все сотрудники получили дисциплинарное взыскание.
10 февраля ребенка выписали домой. Малышка идет на поправку, рассказал ее папа. Теперь ребенок находится по наблюдением педиатра, до полного выздоровления.
Вроде все нормально, с аппетитом пока не очень. Не знаю, пойдет ли она вообще в садик, как она будет воспринимать садик после такого, — говорит отец юной тагильчанки.
Отец девочки признался, что результаты расследования его смущают. По его мнению, такие ожоги не могут возникнуть от горячей воды, которая разлилась на столе. В любом случае, делом уже занимаются следователи.
26 января мужчина написал в прокуратуру, а также в полицию, где выдали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако тагильчанин уверен, что это постановление могут отменить после того, как глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил дело о травмировании ребенка в детском саду на свой контроль. Напомним, по поручению Бастрыкина, материалы уже были запрошены у полиции Нижнего Тагила. Специалисты проведут проверку, после которой будут приняты необходимые решения.