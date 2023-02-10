Разлился кипяток: в детсаду Нижнего Тагила назвали причины ожогов двухлетней девочки

26 января мужчина написал в прокуратуру, а также в полицию, где выдали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако тагильчанин уверен, что это постановление могут отменить после того, как глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил дело о травмировании ребенка в детском саду на свой контроль. Напомним, по поручению Бастрыкина, материалы уже были запрошены у полиции Нижнего Тагила. Специалисты проведут проверку, после которой будут приняты необходимые решения.