РЭО предложили обязать граждан РФ использовать для отходов собак бумажные пакеты

В обращении общественников указано, что в 2020 году в Российской Федерации насчитывалось 22,6 миллиона собак. За прошедшие три года их количество увеличилось более чем на двадцать один процент. Уже на тот момент в пятидесяти девяти процентах домохозяйств были домашние животные, а хозяевами питомцев являлись свыше семидесяти миллионов граждан России старше четырнадцати лет.