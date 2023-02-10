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РИЦ в Нижнем Тагиле оштрафован на 40 тысяч за отписку по запросу

10 февраля 2023, 09:39
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле Расчетный информационный центр не стал отвечать на запрос жителя Нижнего Тагила Евгения. Теперь РИЦ наказал суд.

Мужчина хотел уточнить, как хранятся его персональные данные, кто их обрабатывает и кому передает. В октябре 2021 года Евгений направил запрос об этом в АО «РИЦ», сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Отклик на свой запрос тагильчанин получил, однако там не содержалось ответов на поставленные вопросы. Поэтому в Роскомнадзоре был составлен протокол по ч. 4 ст. 13.11 КоАП РФ - «Невыполнение оператором предусмотренной законодательством РФ обязанности». В марте 2022 года АО «РИЦ» привлекли к ответственности по данной статье и оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Евгений не остановился на дотигнутом и пришел в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила с иском к АО «РИЦ» о взыскании компенсации морального вреда. Он потребовал 172 568 рублей. Его требования были удовлетворены частично. С РИЦ взыскали 5 тысяч рублей.

Ответчику удалось обжаловал решение в Свердловском областном суде. Представители РИЦ считали, что в данной ситуации не за что выплачивать моральную компенсацию. В результате Свердловский областной суд оставил решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила в силе.

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#Елена Озерова#Суд#Отписка#РИЦ#Персональные данные#Штраф#Компенсация#Происшествия#Нижний Тагил
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