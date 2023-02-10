РИЦ в Нижнем Тагиле оштрафован на 40 тысяч за отписку по запросу

Отклик на свой запрос тагильчанин получил, однако там не содержалось ответов на поставленные вопросы. Поэтому в Роскомнадзоре был составлен протокол по ч. 4 ст. 13.11 КоАП РФ - «Невыполнение оператором предусмотренной законодательством РФ обязанности». В марте 2022 года АО «РИЦ» привлекли к ответственности по данной статье и оштрафовали на 40 тысяч рублей.



Евгений не остановился на дотигнутом и пришел в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила с иском к АО «РИЦ» о взыскании компенсации морального вреда. Он потребовал 172 568 рублей. Его требования были удовлетворены частично. С РИЦ взыскали 5 тысяч рублей.