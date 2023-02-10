Рост льготных кредитов для МСП с поручительством НГС составил 68%

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:32
В 2022 году было оформлено на 68% больше кредитов с поручительством, чем в 2021 году. Одновременно с этим количество субъектов малого и среднего бизнеса, которые воспользовались данной мерой поддержки, возросло в 2,5 раза, сообщают tass.ru. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, на это оказали влияние разные факторы. Среди них – расширение использования механизма «зонтичных» поручительств, совершенствование гарантийного механизма, пересмотр требований к деятельности гарантийных организаций в регионах, а также антикризисные поправки Центробанка в Программу стимулирования кредитования, благодаря которым предприниматели смогли привлечь финансирование под проценты ниже уровня ключевой ставки Банка России.
Самый большой прирост финподдержки предпринимателей малого и среднего бизнеса зафиксирован в Краснодарском крае. По итогам прошлого года ее объемы увеличились в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, составив 31,8 миллиарда рублей. В Москве и Нижегородской области банки выдали льготные кредиты на общие суммы 139,4 и 22,2 миллиарда рублей соответственно, увеличив показатель вдвое. В топ-3 регионов - лидеров по приросту финансовой поддержки МСП вошла также Республика Башкортостан. За 2022 год в регионе объем льготного кредитования достиг 21,1 миллиарда рублей, что в 1,9 раза больше по сравнению с 2021 годом.
«В обновленной стратегии развития Корпорации МСП предусмотрен переход от объемов оказываемой поддержки к увеличению количества получателей. И для нас очень важно, что три четверти (более 40 тыс.) кредитных договоров с использованием инструментов НГС заключили микропредприятия. Их за последние два года стало втрое больше среди получателей финансовой поддержки», — рассказал гендиректор КМСП Александр Исаевич.
При этом он отметил, что количество договоров с малыми предприятиями, которые получили финподдержку с использованием входящих в НГС организаций, увеличилось почти до 8,5 тыс.
Среди отраслей по приросту финансовой поддержки МСП лидирует сфера обрабатывающих производств, в которую за 2022 год было привлечено 187,5 миллиарда рублей льготного финансирования. Это на 65% больше, чем в 2021 году. В сельскохозяйственной отрасли прирост составил 36%. Тут предприниматели оформили кредитов с поручительством на 55 миллиардов рублей. В сфере транспортировки и хранения этот показатель увеличился вдвое. Банки выдали предприятиям более 53 миллиардов рублей. Почти двукратный прирост финансирования по сравнению с 2021 годом отмечается также в гостиничном бизнесе и сфере общепита - в них было привлечено около 19,5 миллиарда рублей кредитов.