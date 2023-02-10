Рост льготных кредитов для МСП с поручительством НГС составил 68%

Среди отраслей по приросту финансовой поддержки МСП лидирует сфера обрабатывающих производств, в которую за 2022 год было привлечено 187,5 миллиарда рублей льготного финансирования. Это на 65% больше, чем в 2021 году. В сельскохозяйственной отрасли прирост составил 36%. Тут предприниматели оформили кредитов с поручительством на 55 миллиардов рублей. В сфере транспортировки и хранения этот показатель увеличился вдвое. Банки выдали предприятиям более 53 миллиардов рублей. Почти двукратный прирост финансирования по сравнению с 2021 годом отмечается также в гостиничном бизнесе и сфере общепита - в них было привлечено около 19,5 миллиарда рублей кредитов.