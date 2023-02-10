Стали известны даты повышения цены проезда в общественном транспорте Екатеринбурга

РЭК изучила заявки, ликвидировала необоснованные расходы и согласовала увеличение крайней стоимости поездки. Теперь для проезда из одной точки Екатеринбурга в другую пассажиру потребуется заплатить 33 рубля, сообщает и. о. председателя РЭК Владимир Гришанов. Со слов представителя ведомства, изначально запрос перевозчиков был другой: они запрашивали поднять цену билета до 37-40 рублей.