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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Стали известны даты повышения цены проезда в общественном транспорте Екатеринбурга

10 февраля 2023, 06:02
Фото: 1MI

РЭК ограничила стоимость поездки в общественном транспорте Екатеринбурга

Региональная экономическая комиссия официально завершает процедуру согласования новых тарифов на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга. Билеты у городских перевозчиков станут дороже через 7 дней после обнародования постановления.

РЭК изучила заявки, ликвидировала необоснованные расходы и согласовала увеличение крайней стоимости поездки. Теперь для проезда из одной точки Екатеринбурга в другую пассажиру потребуется заплатить 33 рубля, сообщает и. о. председателя РЭК Владимир Гришанов. Со слов представителя ведомства, изначально запрос перевозчиков был другой: они запрашивали поднять цену билета до 37-40 рублей.

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга увеличится до 33 рублей
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Переход к новой стоимости проезда в метро областного центра произойдет спустя 10 дней со дня публикации соответствующего документа, для остальных видов транспорта — через 7 дней.

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#Екатеринбург#Транспорт#Общественный транспорт#Стоимость#Стоимость проезда#Подорожание#Анна Варнакина
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